La fuerte confesión de Milei contra JxC: "En dos meses nos voltean"

El candidato a presidente liberal cargo munición pesada contra Juntos por el Cambio, a quienes calificó como golpistas y cruzó al kirchnerismo por sus medidas.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, apuntó fuertemente contra Juntos por el Cambio (JxC) y cruzó a sus dirigentes, acusándolos de "golpistas" y de tener actitudes antidemocráticas en caso de no triunfar en las elecciones generales 2023 del próximo 22 de octubre. Frente a esto, llamó a no dar crédito a quienes quieren "asustar a la gente" y aseguró que desde el partido amarillo no lo dejarán gobernar.

"JxC tiene un canal para ensuciar, caluminar e injuriar todo el tiempo. El nivel de violencia política es realmente estremecedor, ahora volvieron con sus trolls, la técnica Marcos Peña de atacar por redes. Parece que la democracia no les sienta bien, solo vale si les toca ganar a ellos", lanzó.

En diálogo con Radio Continental, el dirigente marcó: "Los de Juntos por el Cambio dicen que si no son ellos lo único que van a hacer es dedicarse a bloquear. Son tan malos como lo que critican del kirchnerismo. Hay que preguntarle a la sociedad si quiere soportar a estos extorsionadores seriales". Y manifestó, de cara a las próximas elecciones: "Si seguimos trabajando de esta manera, no bajamos los brazos, seguimos con esta metodología... Mientras JxC se dedica a usar sus medios para ensuciarnos o el kirchnerismo a empantanar la cancha, nosotros proponemos soluciones. Somos los únicos que fuimos a la PASO con una propuesta clara de plan de gobierno".

Asimismo, Milei señaló que desde el espacio opositor sostienen que en caso de que ganen los liberales no podrán gobernar y que "hasta tuvieron la imprudencia de decir que en dos meses nos voltean". Y cargó duramente: "Están demostrando ser una fuerza golpista, si eso lo hubiese dicho el kirchnerismo, desde el C5N amarillo que es LN+, hubiesen hecho un escándalo". Mientras que sumó, tras las declaraciones desde el sindicalismo: "Lejos del golpismo que está planteando y el caos que está mostrando JxC, que quieren sacar votos asustando y espantando, una voz del sindicalismo como la de Luis Barrionuevo (NdR: dijo que cada día "simpatiza más" con el liberal) diciendo que si ganamos hay que respetar la democracia y evaluar las reformas, dio una muestra de sentido democrático, más importante que el de JxC".

Con respecto a la candidata Patricia Bullrich, con quien se cruzó en varias oportunidades tras la PASO, se mostró muy crítico. "El debate es entre candidatos a presidente, no con Melconian (NdR: este jueves, en Córdoba Capital, la exministra de Seguridad lo presenta como futuro ministro de Economía si triunfa en octubre); Bullrich está muy pobre en términos económicos, ha cometido errores graves y la gente está muy asustada con lo que puede hacer ella en una situación de gobierno porque ha mostrado falencias. Tenían un equipo y de un día para el otro, cambiaron todo". Y añadió sobre su vínculo con Mauricio Macri y la posibilidad de ofrecerle un lugar en su gobierno: "No hemos vuelto a tener diálogo. Si hubiera aparecido una situación que ameritara tener una charla, lo haría porque tengo una excelente relación. Es una persona que, a nivel internacional, tiene un prestigio muy importante y puede sumar mucho para la nueva Argentina que estamos pensando".

En la entrevista también cargó contra el Gobierno nacional y sostuvo que Argentina tiene "un problema en todo el sistema" como consecuencia del abandono a las ideas de lal libertad y su supuesta cercanía al socialismo. "Hoy, afortunadamente, un tercio del país le gritó a la casta política que se acabó el socialismo. No queremos más populismo empobrecedor, queremos vivir en libertad", sostuvo. Mientras que critico las medidas económica, especialmente la de suma fija: ".Es el típico autoritarismo socialista. Desde el gobierno te imponen por la fuerza que vos lleves una acción dentro del sector privado, cuando ahí es decisión tuya. Así son los socialistas, abogan por un cierto altruismo con la tuya. Cuando tienen que hacer el ajuste, la política no se toca nunca y nunca ajusta. El Estado nunca ajusta".

Por último, ante la posibilidad de llegar a una segunda vuelta, Milei expresó: "Hay un dicho que dice 'tené cuidado con lo que deseas porque se puede volver realida de terminar con el kirchnerismo', JxC es funcional. Deberían tener un gesto de grandeza, que se corran, como dicen, pero ese argumento solo vale cuando son ellos los que están segundos".Y sentenció: "Intentaremos ganar en primera vuelta, la sociedad entendió que votarnos a nosotros no es tirar el voto. Eso fue algo que promovió JxC, que queden en claro las actitudes antidemocráticas que tuvieron contra nuestra fuerza. Hoy están lejos de la pelea, ellos tienen que ir a buscar votos. Nosotros estamos avanzando fuertemente, el resto no está logrando retener los votos. Estamos cerca de llegar a los 40 puntos. Hoy somos la verdadera opción".

La nota completa