La fecha que analiza Kicillof para desdoblar las elecciones en provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense mantiene firme la posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por ley deberá comunicarlo 60 días antes de la fecha del comicio. El último antecedente.

La incertidumbre electoral del Frente de Todos se coló en la provincia más poblada de la Argentina que actualmente la gobierna Axel Kicillof. El mandatario analiza hace meses la posibilidad de “desdoblar” las elecciones, es decir, que se vote por separado el candidato a Gobernador y Vice del candidato o candidata a Presidente y Vice.

Así, el dirigente mantiene en pie la posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Para ello, en Casa de Gobierno leyeron la letra chica de las normas provinciales. La ley 5.109, que dictamina el derecho electoral de la Provincia de Buenos Aires, establece en el artículo 66 lo siguiente: “La convocatoria para toda elección será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de 60 días de anticipación a la fecha que se señale para el comicio y expresarán en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección, y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberá elegir cada distrito electoral”.

En ese sentido, desde el entorno del mandatario confesaron a El Destape que, de desdoblar los comicios, se realizarían “más o menos un mes antes de las generales”. Así, el domingo 1 de octubre se efectuarían las elecciones en territorio bonaerense. Para convocar al 1 de octubre y respetar los tiempos reglamentarios, Kicillof debería emitir un decreto el martes 1 o miércoles 2 de agosto a más tardar. Una segunda fecha probable sería el domingo 8 de octubre, y para ello la convocatoria debería realizarse el 9 o 10 de agosto; es decir entre tres y cuatro días antes de las PASO.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lo cierto es que para tomar la decisión de separar la elección nacional de la provincial, en Casa de Gobierno analizan varios factores. “No sólo depende de si Cristina es candidata o no, sino también de cómo continúa el gobierno nacional, cómo salen las elecciones provinciales que ya desdoblaron, cómo se ordena el Frente de Todos al cierre de listas y cómo sigue la situación económica”, afirmaron desde el entorno del dirigente.

El mismo Kicillof dejó en suspenso su decisión al manifestar el martes pasado en casa de Gobierno luego de haber realizado un acto de agenda que “las elecciones generales todavía estamos por determinar la fecha, estamos hablando con todos los sectores”. De ocurrir este escenario los y las bonaerenses probablemente votarían en 4 oportunidades durante 2023. La primera sería en las PASO (13 de agosto), la segunda para elegir Gobernador y Vice (1 u 8 de octubre), la tercera para Presidente y Vice (22 de octubre), y la cuarta en un casi inevitable balotaje (19 de noviembre).

Las PASO y el último antecedente de desdoblamiento

Vale remarcar que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) bonaerenses se realizarán en sintonía con Nación el próximo domingo 13 de agosto. La provincia adhirió a la fecha tal cual lo establece la norma 26.571. “La ley indica que las PASO en la provincia de Buenos Aires se hagan el mismo día que las PASO nacionales y así se han convocado”, explicó el Gobernador en varias oportunidades.

Respecto de las PASO y la posibilidad que se haya más de una lista del Frente de Todos en la Provincia, Axel Kicillof - quien quiere ir por un nuevo período pero depende de las definiciones de Cristina Fernández - afirmó: “La provincia de Buenos Aires es el principal distrito del país en términos económicos, demográficos y por lo tanto también electorales, y estamos con una situación totalmente ordenada”. Además, y sin mencionarla, el mandatario se refirió a Victoria Tolosa Paz, la dirigente de Alberto Fernández que coquetea con la posibilidad de ir a una PASO en territorio provincial: “Si alguien quiere presentarse a una PASO, de cualquier sector, lo puede hacer, no hay ningún problema”, desafió.

El último antecedente en que la provincia de Buenos Aires fue a elecciones con fecha diferente a la de nación se retoma al año 2003. Ese año las presidenciales se realizaron el 27 de abril, la de diputados nacionales el 14 de septiembre, y la de senadores nacionales y gobernador y vice, el 26 de octubre. En esos comicios el Presidente electo resultó Néstor Kirchner, mientras que el Gobernador bonaerense fue Felipe Solá.

La vicegobernación, ¿también en disputa?

“Nosotros estamos muy conformes con Verónica (Magario)”, remarcaron desde Casa de Gobierno. Casualmente, desde el entorno de la Vicegobernadora la sensación de conformidad es recíproca: “Nosotros queremos seguir trabajando con Axel”, recalcaron desde el espacio de la ex intendenta de La Matanza. Lo cierto es que Magario, en cada acto con Kicillof, aprovecha los flashes presentes para mostrar una foto que sirva de fórmula.

En tanto, desde el entorno de Victoria Tolosa Paz, remarcan una y otra vez que “no está definida la estrategia en la provincia, si hay candidaturas únicas o si hay dos o tres fórmulas a la gobernación”. “Tenemos que seguir pensando que nadie sobra en el Frente de Todos, que cada militante político puede no encontrarse identificado con la gestión de Axel Kicillof y que hay hombres y mujeres que podemos representar también la sumatoria de ideas”, dijo Tolosa Paz en declaraciones a TN.

No conforme con ello, la ministra desafió: “No sé cuál es el miedo que puede tener alguien a someterse a 40 años de democracia al voto popular para que se definan las fórmulas”, y agregó: “Yo no digo que la solución es lista única o PASO, todavía esa definición no se dio, cuando se dé se establecerán las reglas, las fórmulas, y todos los jugadores que no se sientan sintetizados por el gobernador Kicillof irán a una PASO”.