La charla en privado entre Massa y Bullrich que pudo haber cambiado el debate: "No entro"

La candidata de Juntos por el Cambio mostró molestia en su ojo. El ministro-candidato lo había notado y reveló qué evaluó minutos antes de subir al escenario.

El ministro-candidato Sergio Massa contó detalles sobre una charla en privado que tuvo con su rival Patricia Bullrich antes del debate que pudo haber cambiado todo de cara a las elecciones 2023. El candidato de Unión por la Patria reveló qué habló con la exministra de Seguridad de Cambiemos cuando dio a conocer su malestar de salud.

Sobre la atención médica que recibió Bullrich, Massa le expresó a quienes armaron el debate: "Les dije a los productores que si alguien por un tema de salud no entraba, yo tampoco". Y aseguró en una entrevista con el canal de streaming Gelatina: "Para mí la competencia es fair play, se ve que no para todos".

Bullrich fue asistida por el titular del SAME, Alberto Crescenti por una pestaña con rimmel que se le metió en el ojo derecho. En el debate estuvo con visibles molestias por las dificultades que tenía para abrirlo. Lagrimeaba y lo tenía irritado.

Finalmente se confirmó que Bullrich tiene conjuntivitis. Lo confirmó el propio Crescenti. “Está perfecta, tiene conjuntivitis, nada más. Mientras estaba debatiendo se tocaba el ojo y en pleno intervalo le pusimos una gotas oftalmológicas”, explicó el titular del SAME. La semana pasada, durante el primer debate de candidatos, Bullrich dijo que había presentado un fuerte cuadro febril.

La candidata de JxC se refirió al problema que tuvo en el ojo durante el segundo debate presidencial. "Me están haciendo macumba", afirmó. "Cuando me maquillaron me entró algún maquillaje en el ojo y ahí ya empezó a gotear y estuve todo el debate que se me iba cerrando el ojo", dijo. En diálogo con La Red, detalló: "Después vino Crescenti, me puso unas gotitas y me mantuve. Fueron a comprar unas mejores, más fuertes, y cuando terminó el debate me pusieron. Ahora estoy como con mi abuela, que me ponía té".

Plazos fijos

Esta mañana, Javier Milei alentó a la población a salir de los plazos fijos en pesos y deslizó virar así hacia el dólar blue. El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo una fuerte réplica al diputado nacional, y consideró que el libertario intenta ese tipo de dichos solo para ganar “un voto más”.

“Es gravísimo porque por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”, se quejó Massa, quien sin embargo aclaró que los depósitos están seguros. “No vale todo por un voto. Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale, hay gente que le costó toda la vida. Poner en riesgo el sistema financiero. La Argentina ya vivió 2001″, siguió en Gelatina el líder del Frente Renovador, que no obstante marcó que ese tipo de declaraciones en realidad no afectan al sistema porque a Milei “no le da la nafta” para tanto.

Antes, Milei en Radio Mitre había dicho sobre los plazos fijos: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.