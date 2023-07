La campaña es la unidad: el detrás de escena de la foto de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa

La inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, en Salliqueló, fue la ocasión perfecta para mostrar el eje en la gestión que Unión por la Patria busca exhibir de cara a las elecciones. La amplia convocatoria y los gestos que no se vieron.

Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández concretaron el domingo la esperada postal de unidad de Unión por la Patria en las cercanías de Salliqueló para la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, a un mes de las elecciones PASO 2023. En este Día de la Independencia, las tres figuras máximas de UP se reunieron en el kilómetro 285 de la ruta provincial 85, a casi 50 kilómetros de ese pueblo del suroeste bonaerense en una tarde cargada de simbolismos y mensajes electorales.

La obra

Allí, en la denominada Planta Saturno, terminó a fin de junio la traza del gasoducto cuya construcción se inició en Tratayén, Neuquén, a fines de noviembre de 2022. La obra, como se encargaron de remarcar continuamente todas las autoridades, se terminó en un plazo récord de 8 meses. Se trata de un páramo donde, por sobre la superficie, apenas se ven un par de casillas con instalaciones técnicas. No posee ni internet ni baños, que debieron ser instalados especialmente para la ocasión y, de hecho, las autoridades hablaron desde una carpa montada solo para el propio acto.

Es que, en verdad, lo importante ocurre debajo. A unos cien metros de esa carpa y de 19 de las excavadoras utilizadas para la construcción que posaban en exhibición, se podía ver el punto exacto en el que el Gasoducto Néstor Kirchner se conecta con el Neuba II, el gasoducto construido durante la presidencia de Alfonsín para abastecer al AMBA.

Fue ahí mismo, junto a la válvula que une las dos obras, donde quedó plasmada la primera foto en la que posaron Massa, Cristina y Alberto desde la apertura de sesiones del 1º de marzo, o la segunda desde que el ahora precandidato presidencial asumió como ministro de Economía. Los acompañaban Agustín Rossi, Axel Kicillof y Agustín Gerez, titular de Enarsa. La última vez que la vieja fórmula presidencial había compartido un acto fue en junio de 2022, en ocasión de los 100 años de YPF y en circunstancias poco felices: aquel fue el día de la famosa “lapicera” del Presidente.

La campaña es la gestión

La segunda foto de unidad se concretó minutos después, cuando Presidente, Vice y candidato ingresaron a la carpa para hablar ante las cámaras. El orden de sus discursos fue institucional. Massa habló primero, como ministro de Economía, en lugar de cerrar el acto como precandidato a presidente. “No fue un acto híbrido entre campaña y gestión sino un acto de gestión”, remarcó un ministro del Gabinete en diálogo con El Destape una vez terminado el evento.

Sin embargo, el marco era electoral y los protagonistas no se molestaban en ocultarlo. No solo por las banderas del Frente Renovador, el Movimiento Evita y Unidad Ciudadana que era posible ver a lo largo del camino. Los discursos tuvieron un marcado tono político proselitista. Massa destacó el tiempo récord de la obra, así como la decisión de Cristina de recuperar YPF en 2012 y la de Alberto de avanza con el GPNK pese a la voluntad contraria del FMI. Cristina elogió a “Sergio” por “la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro”. “Te hiciste cargo en un momento muy difícil y no arrugaste”, agregó. Alberto, por su parte, se encargó de resaltar sus logros de gestión, por ejemplo en el plano del empleo.

En pocas palabras, se trató de la materialización misma de “la campaña es la gestión”, la frase que el massismo repite hasta el hartazgo desde que Massa es candidato para explicar por qué no renuncia luego de advertir que su cargo era incompatible con su postulación. “Es la única forma” cuando se hace campaña desde el oficialismo, admitía el mismo ministro en off a este portal.

De hecho, Massa dejó dos anuncios con los que seguir mostrando logros de gestión durante las semanas y meses de campaña que quedan hasta las elecciones de octubre. En primer lugar, la licitación, dentro de 15 días, de la reversión del gasoducto del Norte, para que pueda recibir gas desde Vaca Muerta en lugar de importarlo desde Bolivia. En segunda instancia, la licitación del tramo del Gasoducto Néstor Kirchner que irá de Salliqueló a San Jerónimo (Santa Fe), a inicios de septiembre, que llevará el gas a todo el NEA y el NOA.

El mensaje más importante: unidad

Pero, el último domingo, la campaña no fue solo la gestión, sino también la unidad. O al menos ese fue el mensaje. Más allá de los elogios discursivos, todo el abanico peronista estuvo presente (a excepción de Tristán Bauer, a quien le tocó presenciar el tedeum a Tucumán). Cristinistas como el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el jefe de campaña y ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el titular de YPF, Pablo González; junto con massistas como la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano; y albertistas como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el canciller Santiago Cafiero convivieron entre las dos primeras filas del acto.

La principal muestra de unidad fue otra, sin embargo: la de Juan Grabois. El otro precandidato de la interna de UP aceptó la invitación a Salliqueló y debió moderarse para aplaudir a Massa y aceptar que le “parecieron bien algunas partes” del discurso del ministro de Economía, según dijo a El Destape.

Por fuera del arco político, la convocatoria fue amplia desde el lado productivo. Entre los aproximadamente 2000 asistentes, buena parte eran trabajadores de Techint, SACDE, BTU, las empresas privadas que participaron de la construcción del gasoducto, así como de la UOCRA en general. Los tres discursos buscaron especialmente elogiarlos, gesto que fue correspondido con cálidos aplausos y vítores en todos los casos. Del lado empresario, también se hicieron presentes Gustavo Gallino, David Uribuu y Gustavo Martin de Techint y Damián Mindlin, de SACDE.

Si el mensaje fue de unidad, las sutilezas mostraron que la realidad es más compleja. Cristina Kirchner no aludió en ningún momento de su discurso a la Presidencia de Alberto Fernández. Más aun, una vez que el jefe de Estado empezó a hablar, la Vicepresidenta comenzó a agitar un abanico, y siguió haciéndolo cada vez que los demás asistentes, incluido Kicillof, aplaudían algún tramo del discurso presidencial. Los aplausos de la ex mandataria llegaron solo al final.

Grabois, como no podía ser de otra forma, reiteró al final del acto que en el discurso de Massa “faltan las personas” y que “estaría bueno pensar en la gente que no tiene gas, que es el 40% de la población del país”, afirmó a este medio.

La previa tampoco evidenció exactamente lo que vendría después. Según pudo saber este portal, Cristina y Massa llegaron al lugar en un mismo helicóptero pasadas las 15. Alberto Fernández había arribado solo en otro un rato antes. El protocolo indica que presidente y vice no pueden viajar juntos en una misma aeronave. En cambio, no indica con quién debe elegir para viajar el ministro de Economía y, mucho menos, el precandidato presidencial que ambos apoyan.