Kicillof, sobre las elecciones 2023: “Además de ajustar, la derecha tiene políticas profundamente machistas”

El gobernador bonaerense se refirió a las campaña que está llevando la oposición de cara a octubre. Además, criticó al sector judicial por no avanzar en la investigación contra el intento de magnicidio contra la Cristina Kirchner.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a las campaña que está llevando la oposición en estas elecciones 2023 y afirmó: “Además de ajustar, la derecha tiene políticas profundamente machistas”. El dirigente participó de la apertura del III "Congreso Estado Presente: Violencia política y de género: desafíos de la democracia”, y analizó las propuestas de la oposición en materia de género.

“Lo de cerrar ministerios no es una tema de ahorrar plata, es otra cosa distinta, fijensé que siempre hablan de cerrar como primer ministerio el de la Mujer, porque además de buscar el ajuste, la derecha tiene políticas profundamente machistas”, dijo Kicillof y agregó que, a tres años de la creación del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual - que conduce Estela Díaz -, “empezamos a deconstruirnos y ahora hay que construir un estado feminista”.

El congreso se llevó adelante en la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, en Berisso, y contó con la presencia de ministras, ministros y demás dirigentes de Unión por la Patria (UP). Respecto de la campaña, el mandatario manifestó: “Estamos a poco tiempo de una elección que lleva adelante una suerte de debate público sobre cuestiones muy profundas y sustantivas, y sin embargo, el entusiasmo rápidamente se extinguen porque las discusiones terminan siendo sustituidas por slogan, ideas superficiales, marketineras”.

Axel Kicillof en el Tercer Congreso de Mujeres

Para Kicillof, “están hablando en el fondo de para qué sirve el Estado, de qué es lo que hace Estado”. Por ello, pidió “contar lo que se hizo y reivindicar lo que se ha hecho” y advirtió: "No esperen el consenso para las políticas de ajuste, no estamos de acuerdo. No esperen que de manera pasiva y callada admitamos determinadas ideas tremendamente reaccionarias”.

Atentado a Cristina Fernández

Este viernes 1º de septiembre se cumplirá un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Sobre el hecho, el mandatario criticó al sector judicial por no haber avanzado en la investigación: “Hoy tenemos un partido judicial que se ha dedicado a encubrir y a no investigar. Indicios, casi pruebas sobre lo que corrió, sobran”.

“Estuvimos al borde abismo con el intento de asesinato”, recordó. También afirmó que “los grupos que estuvieron implicados estuvieron financiados por fuerzas políticas de nuestra oposición; y este grado de impunidad permea para todos lados. Si es posible hacer este tipo de cosas y no hay respuesta, castigo, la sociedad está en problemas graves”.

Finalmente dijo que el intento de magnicidio, además de ser violencia política es y fue un hecho de violencia de género, porque indudablemente el carácter de mujer de Cristina está entre los elementos que más irrita a la derecha”. El Gobernador cerró su discurso destacando que “el peronismo es una fuerza política que conduce una mujer y sé que eso irrita y mucho”.