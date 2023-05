Kicillof, sobre la cumbre Alberto-Cristina: “No sé si hace falta”

El gobernador bonaerense se refirió a las definiciones del Frente de Todos de cara a las elecciones. Remarcó su deseo que ir por cuatro años más en la Provincia y dejó en suspenso la posibilidad de desdoblar las elecciones.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a las definiciones del Frente de Todos de cara a las elecciones y a la posibilidad de que el Presidente y la Vicepresidenta se reúnan a solas en los próximos días. “No sé si hace falta”, se sinceró.



“El Presidente públicamente decidió no ser candidato y eso permite ordenar”, explicó el Gobernador y agregó: “No sé si esa es la reunión (la de Cristina y Alberto) que hace falta”. Ante la consulta de El Destape sobre cuál era la reunión que hacía falta para ordenar al Frente de Todos, Kicillof respondió: "Acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es el principal distrito del país en términos económicos, demográficos y por lo tanto también electorales, estamos con una situación totalmente ordenada”.

En ese sentido, el mandatario remarcó su deseo que ir por cuatro años más en la Provincia, al afirmar que “no paramos de recibir apoyos para la reelección”. Además, y sin mencionarla, Kicillof se refirió a Victoria Tolosa Paz, la dirigenta de Alberto Fernández que coquetea con la posibilidad de ir a una PASO en territorio provincial: ”Si alguien quiere presentarse a una PASO, de cualquier sector, lo puede hacer, no hay ningún problema”, desafió.

Sobre la posibilidad de poner en juego y en disputa el nombre de la vicegobernación, desde el entorno del Gobernador señalaron a este medio que están “muy conformes con Verónica (Magario)”. Casualmente, desde el entorno de la Vicegobernadora la sensación de conformidad es recíproca: “Nosotros queremos seguir trabajando con Axel”, recalcaron desde el espacio de la ex intendenta de La Matanza.

Por su parte, el mandatario explicó que “hoy estoy en funciones, todavía no hubo que escribir las candidaturas”. “Estoy trabajando para que sea reelegido el proyecto que hoy yo encabezo, después veremos si eso tiene alguna modificación”, manifestó.

En tanto, Kicillof dejó en suspenso la posibilidad de desdoblar las elecciones generales: “La ley indica que las PASO en la provincia de Buenos Aires ya se han convocado al mismo día que las PASO nacionales en agosto. Y las elecciones generales todavía estamos por determinar la fecha, estamos hablando con todos los sectores”.

¿Cuál es la fecha límite para jugar la carta de desdoblar las elecciones?: “90 días antes de la fecha que quieras convocar”, indicaron a este medio días atrás desde el entorno del mandatario. Sobre dicha estrategia explicaron que “no sólo depende de si Cristina es candidata o no”, sino también de “cómo continúa el gobierno nacional, cómo salen las elecciones provinciales que ya desdoblaron, cómo se ordena el Frente de Todos al cierre de listas y cómo sigue la situación económica”.