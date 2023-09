Kicillof: “Estamos abriendo centros universitarios para vos Grindetti que querías cerrar todas las universidades”

El gobernador bonaerense destacó las obras que se están llevando adelante en la Provincia y apuntó contra el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. “Anda a preguntarle a los radicales y a los de PRO si quieren más o menos universidades”, lanzó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la nueva avanzada judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que “se trata de una decisión política de campaña que habla de que a Patricia Bullrich le está yendo mal en las encuestas” de cara a las elecciones 2023. En este marco, apuntó contra la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y también contra su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, a quien le dedicó la creación de universidades en el territorio bonaerense. “Para vos que querías cerrar todas las universidades”, disparó.

En diálogo con el Destape Sin Fin, Kicillof afirmó que el fallo contra la vicepresidenta “otra vez en el calendario electoral reflota algo que no es un fallo judicial sino un dibujo” que “está absolutamente por fuera de cualquier código penal.” En este marco, apuntó contra los dichos de Patricia Bullrich respecto a la decisión de la Cámara de Casación en duros términos: “No me extraña que una candidata que quiere exterminar a la oposición ahora usa la palabra ‘tiro’ cuando está hablando de un fallo judicial”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Yo creo que a Patricia Bullrich la sentas dos minutos para que explique esa causa y no sabe de qué está hablando. Además desconoce e ignora la mayoría de las cuestiones que debería tener conocimiento como candidata a presidenta, como dirigenta”, agregó.

Sobre la causa “memorándum” afirmó que “es la séptima vez que después de haber fallado en contra de esta persecución la reviven.”. E ironizó: “El memorándum lo votó el Congreso y se hizo ley. Ahora resulta que hay leyes que son ilegales.”

Respecto a la persecución judicial vaticinó que “tarde o temprano, todo esto que se instrumentó (...) que se utiliza con motivos políticos se va a caer y se va a juzgar a sus responsables.” Asimismo, sobre la calidad del sistema judicial se preguntó “¿qué queda para un ciudadano común, si a Cristina Kirchner sin ninguna prueba la vuelven a juzgar por las mismas cosas que ya se demostraron que no existían o no había delito?.”

Campaña electoral

Para el gobernador, “las dos causas son una vergüenza y que lo saquen ahora en la campaña, de lo único que habla es que a Patricia Bullrich le está yendo mal en las encuestas”. Y apuntó: “Los que votaron a Larreta no la quieren votar, los radicales tampoco porque lo único que dice es que quiere exterminar al kirchnerismo”.

En este marco, destacó la gestión en la provincia y apuntó contra el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, a quien acusó de haber pedido cerrar universidades: “Estamos abriendo centros universitarios en toda la provincia de Buenos Aires, para vos Grindetti que querías cerrar todas las universidades”.

“Anda a preguntarle a los radicales y a los de PRO si quieren más o menos universidades. Para vos Grindetti, Ritondo, Macri, necesitamos más universidades públicas en la provincia de Buenos Aires”, lanzó.

Kicillof acusó a Néstor Grindetti de querer cerrar universidades

Por otra parte, fue consultado sobre la dolarización que propone Javier Milei y afirmó que “Argentina estuvo dolarizada con la convertibilidad. Fue una dolarización putativa”. Aclaró que “la convertibilidad fue una dolarización sin reforma constitucional.” En función de los dichos del juez Rosatti.

Recordó lo sucedido durante los 90 y advirtió que “cuando se cae, se cubre con ajuste salarial y fiscal.” Tambien agregó que “la dolarización tampoco le viene bien al campo.” Ya que la experiencia demostró que es quita competitividad. y recordó que “los sectores exportadores terminaron con 12 millones de hectáreas hipotecadas”.

Sobre el economista que acompaña a Patricia Bullrich afirmó “Melconian es lo mismo que era Cavallo. Viene de la fundación mediterránea, es el mismo plan que la convertibilidad.”

Por último, respecto a Milei dijo que “cuando le tocó tener una reunión seria, con el FMI y wall street, mandó a economistas de la casta. Roque Fernández y Carlos Rodriguez” de quienes recordó su pasado como funcionarios públicos durante el gobierno de Carlos Menem. “Los tipos que vaciaron ypf son los que aparecieron ahora con Milei.”

Sobre el escenario electoral, las propuestas de JXC, LLA y el accionar de la Justicia definió que “la derecha tiene muchos candidatos, y muchos jueces, pero solo un proyecto, que es quitar derechos”.