Kicillof continúa la campaña en Morón y Moreno junto a la militancia, y se espera a Massa

Axel Kicillof se presentará junto a los intendendes locales, a la espera también de Sergio Massa en la jornada militante.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, candidato a reelegir en las próximas elecciones del 22 de octubre, participará hoy de un evento en Morón, y luego en Moreno, donde se aguarda al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, como parte de un encuentro de militancia del espacio.

El encuentro dará inicio a las 13 en el estadio de Deportivo Morón, ubicado en Bernardo de Irigoyen 1098. Allí, Kicillof encabezará el acto junto al intendente de la localidad, Lucas Ghi, según fuentes partidarias.

Además, el gobernador estará secundado por el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, junto a la diputada nacional Mónica Macha y otros dirigentes. Se esperan más de tres mil personas para el evento en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Más tarde, con la compañía de Sergio Massa, Kicillof estará en el Club Los Indios de Moreno a partir de las 16, donde se reunirá con otra militancia partidaria. En dicho lugar, el exministro de Economía se presentará junto a la intendenta de Moreno y referente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, según revelaron fuentes partidarias.

Massa: "Yo siempre di la cara, nunca me escondí debajo de la cama"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, destacó su decisión de aceptar el rol que ocupa en la gestión actual, volvió a remarcar la importancia de un "gobierno de unidad" de cara al futuro del país y pidió nuevamente disculpas a las y los votantes por no cumplir con las expectativas generadas. "Yo nunca me escondo debajo de la cama, siempre doy la cara", lanzó.

Asimismo, desde Mendoza, en un conversatorio junto a empresarios y universitarios, el titular de Hacienda hizo hincapié que al momento de asumir la candidatura no midió "los riesgos", que esa situación implica que ya tiene "responsabilidad institucional" y "amor por la Patria". Y nuevamente, como en discursos anteriores, pidió disculpas por no cumplir con las expectativas tras el triunfo en las elecciones presidenciales del 2019.

"Hay quienes sienten frustración. No voy a poner de excusas ni la pandemia, ni la sequía, ni la guerra. Solo pedirles perdón. Hay que tener la humildad de pedir perdón, máss allá de que agosto fue consecuencia de que los máximos responsables de que no hayamos podido cumplir los objetivos se hayan escapado y estén debajo de la cama", apuntó. Y aseguró: "Yo no me escondo debajo de la cama y siempre doy la cara".

Más allá de la autocrítica, Massa sostuvo que "llegó el tiempo de la patria", del gobierno de unidad nacional, siendo tiempo de que "los peronistas abramos los brazos y abracemos radicales, socialistas, sectores independiente de Izquierda y gente que en algún momento participó del PRO" y remarcando que se perdió mucho tiempo de argentinas y argentinos "en enfrentamientos estériles". Y añadió: "Nuestra responsabilidad es animarnos a construir una nueva página de la historia argentina, en la que salgamos de las eternas peleas que la hunden".

El ministro estuvo recorriendo el gasoducto mendocino de San Rafael, al cual garantizó los fondos necesarios para que quede terminado en los próximos 90 días, durante su etapa con presidente de la Cámara de Diputados. Tras recorrer el gasoducto, se dirigió al Centro de Congresos y Exposiciones, donde encabezó una reunión multisectorial, de la que participaron exportadores, bodegueros, prestadores turísticos, empresarios de diversos rubros y representantes del sector agroindustrial.

"Fue un encuentro muy productivo, donde les expuse cómo venimos trabajando desde Economía para beneficio de los distintos sectores; ellos me plantearon qué esperan para el 2024", manifestó Massa.

Previamente, el candidato presidencial estuvo en San Juan donde señaló que están en juego "dos modelos de país", donde uno "promueve la libre venta de armas, desentendiéndose de la responsabilidad de la seguridad" y volvió a remarcar que el 22 de octubre, las familias deberán elegir entre "un hijo con una notebook en la mochila, o con un arma como plantea Milei".

Por último, en lo que refiere a la economía, habló de la importancia de construir "un país con orden fiscal" que acumule reservas, que "nos haga fuertes" y que mate la inflación permitiéndonos ser soberanos.