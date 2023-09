Kicillof alerta de cara a las elecciones 2023: “El mercado está donde hay ganancia y el Estado, para todo lo demás”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró la escuela Nº180 en lo que va de su gestión. El también candidato a la reelección volvió a plantar posición sobre uno de los debates centrales de la campaña de las elecciones 2023 sobre la presencia y el rol del Estado.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró la escuela Nº180 en lo que va de su gestión, en Almirante Brown. Allí el dirigente se refirió a un debate que se ha instalado en medio de la campaña electoral y afirmó: “El mercado está donde hay ganancia, y Estado está para todo lo demás, para los millones de bonaerenses”. Este martes desde Almirante Brown encabezó la inauguración de la Escuela Secundaria N°81 y puso en funcionamiento 10 nuevas aulas que amplían las capacidades de Primaria N°83.

En ese sentido, Kicillof detalló cómo fue la obra. “En este municipio no está prohibido abrir escuelas privadas u hospitales privados”, dijo y agregó: “Pero acá no había nada”, mientras señalaba la tierra en donde se edificó la nueva institución educativa. Entonces, el mandatario provincial remarcó que “acá hay plena libertad de mercado y está muy bien; pero no alcanza”. Del acto participaron el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el diputado provincial Mariano Cascallares; y el intendente local, Juan José Fabiani.

Axel Kicillof en la inauguración de la escuela 180 de su gestión en Almirante Brown

“Esta escuela se esperó por décadas y no venía. Entonces, para los que dicen ‘el Estado o el Mercado’, está muy bien, pero acá no hay una escuela porque no es negocio, porque probablemente si venía un privado y la hacía, la cuota a cobrar no la podría pagar las familias. La ecuación económica no da para obtener un beneficios, por eso la hizo el Estado”, dijo. El Gobernador enfatizó en que “si no hay Estado, hoy habría un baldío con calles de tierra”.

Con una inversión de $123,5 millones se construyó el edificio de la nueva EES N°81 que permitirá, a partir del ciclo lectivo 2024, sumar oferta educativa y descomprimir las matrículas de otras escuelas del distrito. Las instalaciones cuentan con seis aulas, sanitarios, baños inclusivos, buffet, patio y playón multideportivo, SUM y dependencias administrativas.

Asimismo, Cascallares resaltó que “ya son 44 las instituciones educativas que hemos podido inaugurar en Almirante Brown durante nuestra gestión”. “Esto no es casual: en estos últimos cuatro años hemos podido hacer obras como nunca en la historia del distrito, gracias a la unidad de concepción y de acción del Estado nacional, provincial y municipal”, agregó.

El polo educativo está conformado por el Jardín de Infantes N°961 y la EEP N°83, donde las autoridades recorrieron las obras que permitieron sumar 10 aulas. La ampliación demandó una inversión de $182 millones y beneficiará a los 360 alumnos y alumnas que asisten a la institución. “Hoy se cumple el sueño tan anhelado por nuestra comunidad de ver finalmente a nuestra escuela terminada y radiante, fruto del trabajo conjunto y el apoyo de las autoridades para garantizar una mejor educación a nuestros estudiantes”, expresó la directora Marcela Ruiz.

Axel Kicillof en la inauguración de la escuela 180 de su gestión en Almirante Brown

Debatir las ideas de Milei

Durante la inauguración, el mandatario provincial se refirió a la utilización de “vouchers” en el sistema educativo, idea propuesta por parte de La Libertad Avanza (LLA), con Javier Milei a la cabeza. “Hay debates que uno cree que ya estaba superados en la Argentina, como los Derechos Humanos, el genocidio, con derechos sociales, la justicia social, la escuela pública”, detalló.

“Se discute lo de los ‘vouchers’, lo de privatizar, de ajustar; y no niego que tenemos problemas, pero algunos tienen el método de la dinamita y la motosierra”, dijo. Por ello, Kicillof ratificó que darán nuevamente el debate “de cara al a sociedad”. “Nosotros somos los que defendemos la igualdad de derechos, nosotros somos los que defendemos la escuela pública, los que creemos que es con educación, salud, acceso y con más igualdad; solo así vamos a poder tener más libertad”, cerró.