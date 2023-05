Elecciones 2023: Jorge Macri dijo que espera que el candidato del PRO en CABA se conozca la semana que viene

El precandidato a Jefe de Gobierno adelantó que serán tres las encuestadoras que evaluarán quién representará al PRO en las PASO porteñas.

El ministro de Gobierno porteño y precandidato a Jefe de Gobierno, Jorge Macri, reveló que serán tres las encuestadoras que definirán la interna que mantiene con Fernán Quirós para ver cuál de los dos será el precandidato del PRO en la Ciudad. Además, el funcionario respaldado por Mauricio Macri y Patricia Bulrich estimó que la cuestión debería estar resuelta "a más tardar la semana que viene".

A esta instancia se llegó luego de que el lunes Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pactaran que en la Ciudad habrá un solo candidato del PRO para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que en la provincia de Buenos Aires irán con dos precandidatos. "Lo que se ha decidido es tener tres encuestadoras de las más serias, en las que confiamos y que vienen midiendo habitualmente la Ciudad porque eso te da tranquilidad, que no va a haber cambios bruscos", dijo Macri al hablar por Fm Milenium.

"Creo que deberíamos tratar de tener un acuerdo a más tardar la semana que viene, ya va siendo tiempo", estimó Macri. "A mí me parece que investigaciones hay un montón, las encuestas en Ciudad de Buenos Aires se hacen bastante rápido. En este momento debe haber alguien haciendo una encuesta seguramente. Trataría de, si podemos lograrlo, que sea la semana que viene para no hacerlo mucho más largo", agregó.

Hasta acá no trascendieron los nombres de esas encuetsadoras ni la metodología acordada. Por parte de Quirós, candidato que responde a Larreta, trabaja en el tema el funcionario e integrante d ela mesa política larretista, Federico Di Benedetto. Mientras que de parte de Macri están los exfuncionarios de Cambiemos Fernando de Andreis y Mora Jozami. Cerca del primo del exPresidente se muestran confiados porque las distintas encuestas que circularon hasta acá lo dan ganador en distintos escenarios. Además, aseguran que los sondeos es un "camino elegante" que se utilizó para salir del conflicto que obedeció más a una puja entre Larreta y Mauricio Macri que a las dudas de quién era el candidato porteño. "Define la política, no una encuesta", apuntan a El Destape.

Sobre sus chances de ser electo sobre Quirós en estos sondeos, Jorge Macri explicó: "No me imagino que vayan a cambiar mucho en las próximas semanas a lo que se venía dando, con lo cual estoy tranquilo desde el punto de vista de los números, hay muchas encuestas hechas dando vuelta por la Ciudad y suele ser un distrito que muchas encuestadoras miden". Y sumó, en alusión a su gestión al frente del municipio de Vicente López: "La gente en la Ciudad de Buenos Aires busca gente con experiencia de gestión, yo la tengo, me preparé 10 años en la gestión de una ciudad más pequeña que la Ciudad de Buenos Aires, pero bastante parecida".

Una vez oficializada la precandidatura habrá que esperar que se presenten impugnaciones por parte de sectores de la oposición para que la Justciia se expida sobre si está habilitado para competir. Así lo dejó en claro el precandidato a Jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires por el partido Cambio Popular, Nito Artaza, quien hará una presentación de acción declarativa de certeza. Se trata de una figura jurídica, en la cual el Juzgado Electoral de la Ciudad o la Junta Nacional Electoral debe decidir si es o no constitucional que se presente un candidato que no es natural de la Ciudad.