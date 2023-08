Javier Milei sobre los resultados de las elecciones 2023: "Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta"

Desde su búnker, Milei festejó los números que consiguió La Libertad Avanza en estas elecciones y fue por más al anticipar los resultados de octubre. "Despreciaron y minimizaron el trabajo de nuestros equipos", subrayó.

Javier Milei, el precandidato de la Libertad Avanza (LLA) celebró los resultados de los cómputos oficiales en estas elecciones 2023 que lo dieron como el precandidato más votado con más del 32% de los votos. Con frases peyorativas sobre el peronismo y el kirchnerismo, el libertario aseguró que otros "despreciaron y minimizaron su trabajo, pero hoy 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con la Libertad Avanza". Afirmó en esa línea que con los números que manejan desde su equipo están "en condiciones de tener 8 bancas de senadores y más de 35 diputados".

Mientras sus seguidores vitoreaban, "que se vayan todos" y "la casta tiene miedo", Milei dijo ser "la verdadera oposición". "Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta", remarcó, luego de agradecer particularmente a sus cuatro perros por su apoyo.

Fiel a su estilo, el candidato aseguró, en medio de agresiones hacia otras fuerzas políticas: "Somos el vehículo idóneo para terminar de sepultar al kirchnerismo y somos los únicos en condiciones de sacar a la Argentina adelante".

Segundos antes había calificado a la justicia social como "una aberración". "Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar", sumó.

Al comienzo de su discurso, agradeció principalmente a sus fiscales y "a todos lo que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno". También agradeció a "todos los que se fueron sumando durante el 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino a la casta política paritaria, chorra, inútil, que une a este país".



El líder libertario saludó además a los fiscales "que han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una Argentina liberal, pese a las continuas trampas de la vieja política". "A nuestros equipos de trabajo, que mientras nos acusaban de no tener equipos, somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de programa de gobierno. Vaya equipo que hemos armado para poner de pie la Argentina", señaló.



Y destacó "el rol de los afectos, de los amigos, del jefe (su hermana Karina Milei), porque sin el jefe esto no hubiera sido posible; a mis hijitos de cuatro patas (sus perros), y a ese tercio de los argentinos que han decidido que LLA sea la expresión que cambie la Argentina". "No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales, pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos, diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros", señaló Milei, seguido por risas de los presentes.