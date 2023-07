Interna en JxC: el bloque de diputados de Lousteau anunció que apoyará a Larreta

Evolución anunció la decisión de tomar partido en la interna de Juntos por el Cambio. La decisión fue comunicada por De Loredo en las redes sociales.

El bloque de diputados nacionales de Evolución, que integra Juntos por el Cambio, anunció que en estas elecciones 2023 apoyará la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en la interna contra Patricia Bullrich. La decisión fue oficializada por el presidente del Bloque de Evolución, Rodrigo De Loredo, el candidato derrotado en la elección a intendente de Córdoba.

"Desde el Bloque de Diputados Nacionales de Evolución hemos decidido en conjunto acompañar la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en el marco de las PASO 2023", afirmó De Loredo, quien luego agregó: "En lo personal siento que el proyecto encabezado por Horacio Rodríguez Larreta es la alternativa que combina experiencia de gestión, representación federal y un proyecto cuyo objetivo es llevar adelante una agenda de cambios estructurales que recuperen la estabilidad económica del país, que desplieguen nuestras fuerzas productivas y que pongan a nuestra educación en la prioridad de las políticas públicas".

En su cuenta personal de Twitter, De Loredo destacó la interna dentro de Juntos por el Cambio: " La sana competencia dentro de nuestro espacio nos hace mejores y nos fortalece si somos capaces de transitarla de forma constructiva, anteponiendo nuestras propuestas e ideas por sobre nuestras diferencias. Juntos por el Cambio debe ser la herramienta para una alternativa culturalmente distinta al modelo que nos ha sumergido en el atraso y la pobreza. Nuestro imperativo es mantenernos unidos".

La polarización de Evolución, que responde a Martín Lousteau, ocurre apenas tres días más tarde de que Jorge Macri pidiera a Larreta una definición más clara para avalar su candidatura. "Las opciones que se dirimen en las PASO de Juntos por el Cambio prestigian nuestra oferta electoral y constituyen opciones válidas para que Argentina reencauce su camino hacia el desarrollo. Lo más importante de todo: el 13 de agosto a las 19 hs Juntos por el Cambio debe ser uno solo porque la continuidad del populismo K sigue siendo posible", cerró Evolución.

Jorge Macri sobre el apoyo de Rodríguez Larreta: "Me gustaría que fuera más enfático"

El ministro de Gobierno y precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, afirmó que le gustaría que el precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta fuera "más enfático" en el respaldo a su postulación. "Me gustaría que Horacio fuera más enfático en su apoyo a mi candidatura”, consideró el precandidato del PRO.

En declaraciones radiales, Jorge Macri expresó: “Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad”.