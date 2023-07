Interna de JxC en Santa Fe: Losada apuntó contra Pullaro y dijo no querer personas con "muertos en el placard"

El precandidata a gobernadora volvió a vincular a su contrincante con el narcotráfico. "Si cruza una línea, la voy a denunciar", advirtió el de la UCR.

La feroz interna de Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe, de cara a las elecciones 2023, crece con el pasar de las semanas de cara a las primarias. La senadora y precandidata a gobernadora, Carolina Losada, volvió a cargar munición pesada contra su rival, el diputado nacional de la UCR Maximiliano Pullaro. Semanas atrás, dio a entender que quien fue ministro de Seguridad de la provincia tiene vínculos con el narcotráfico. Ahora, dejó entrever que tiene "muertos en el placard".

En declaraciones a Radio Continental, la precandidata manifestó que no trabajará en colaboración con Pullaro si triunfa o es derrotada en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de la provincia, a celebrarse el próximo 16 de julio. "Dentro de mi gobierno quiero ir hasta el hueso con el tema del narcotráfico. Y para eso, uno tiene que tener las manos limpias y no tener muertos en el placard", manifestó.

Ante la consulta, si bien evitó nombrar a su contrincante en la interna de JxC, Losada subrayó: "La realidad es que yo no voy a convocar a ninguna persona que tenga o haya tenido ningún tipo de vínculo con el narcotráfico". No es la primera vez que la senadora apunta contra Pullaro: los principales señalamientos tienen que ver con que el dirigente político fue ministro de Seguridad de Santa Fe durante la gestión de Cambiemos con el entonces gobernador Miguel Lifschitz (2015-2019). "No lo tomo como una pelea sino como alguien que viene y recuerda cuál es la situación y la verdad, me gusta decir las cosas en la cara", sostuvo.

Días atrás, en declaraciones radiales, la precandidata dio argumentos sobre en qué se basa para denunciar a Pullaro. "Hay audios de él hablando con un policía que terminó preso, al que antes él mismo le había arreglado el concurso y donde le decía que no se preocupara que le iba a dar las preguntas como en la escuela para que llegue a ser comisario... Ese comisario termina preso", marcó. Y añadió: "Hay un montón de relaciones y vínculos. Su mano derecha en drogas peligrosas quedó preso por narcotráfico. Lo que digo no son opiniones, son datos, cuestiones que tienen que ver con cosas que han pasado".

Por su parte, el precandidato radical apunta por mantener un perfil bajo y no responder los ataques. "Si Losada cruza la línea y me incrimina, la voy a denunciar. No voy a permitir que vulnere mi honor", advirtió a medidados de junio pasado. Y agregó: "La gente me conoce muy bien, sabe que fui el ministro que apresó a bandas como los 'Monos'. Me sorprende Losada, que hace un año hablaba de mi gestión como ministro y contaba cómo yo había desmantelado a criminalesl y depurado la provincia... No todo vale en una cuestión pre-electoral".

Tras los últimos dichos de Losada, en diálogo con Clarín, Pullaro dejó en claro que su adversario es el kirchnerismo, "en la provincia y en la Nación". Mientras que agregó: "De mi parte nunca vas a buscar ni encontrar ninguna declaración en contra de Carolina Losada, Mónica Fein o de otros adversarios de la coalición". Y se diferenció de su rival: "Si gano las PASO, voy a convocar a todos los sectores que participaron de la interna y pretendan cambiar Santa Fe".