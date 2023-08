Horacio Rodríguez Larreta intentó bailar una chacarera y las redes no lo perdonaron

En Mendoza, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio participó de un baile, que fue motivo de burlas por las redes sociales.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta fue este jueves a Mendoza a presentar sus propuestas para la tercera edad y realizó una serie de actividades en la provincia cordillerana con miras a las elecciones 2023.

Fue así, que tras la visita del dirigente del PRO al Centro Catalán de la capital mendocina se viralizó un video suyo bailando una chacarera, que fue motivo de burlas en las redes sociales, por la poca destreza que mostró el jefe de gobierno porteño en los bailes criollos.

"Una toalla tiene más ritmo"; "le diseñó la campaña Pato, a mí no me joden"; "el informe de la NASA es este video"; "necesito una explicación no reptiliana para esos movimientos", fueron algunos de los comentarios que cosechó el intento de baile del precandidato a presidente.

Algunos otros comentarios fueron más duros: "Baila como gobierna"; "la poca dignidad de los políticos en campaña no deja de sorprenderme"; "el porteño 'federal' cuando lo sacan a bailar una chacarera"; "todo bien pero Larreta se habrá enterado que se le prende fuego Capital por el paro de subte?".

Ante estas respuestas, Rodríguez Larreta optó por tomárselo a risa. "Cuando arranque el curso de baile no diré nada, pero habrá señales", expresó.

Larreta prometió que se eliminará "el requisito de los 30 años de aportes para jubilarse"

En una recorrida por Mendoza, Rodríguez Larreta, anunció sus ocho propuestas para la tercera edad y dijo que si llega a la Casa Rosada ya no se necesitarán 30 años de aportes para acceder al beneficio de una jubilación.

Junto el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, el jefe de Gobierno porteño anunció que propondrá una jubilación básica universal, que luego se incremente en función de los años de aporte. Agregó que "todos los jubilados van a cobrar una base y después van a ir cobrando más de acuerdo a sus aportes, en un esquema en el cual cada año y cada mes aportados serán reconocidos".

El jefe de Gobierno porteño también dijo que si gana las elecciones promoverá el endurecimiento de las penas para quienes cometan delitos contra adultos mayores, y mejorará la contención emocional con un servicio gratuito de escucha para los mayores que estén solos.

Asimismo, propuso mejorar la red de cuidados en materia de salud y recreación para adultos mayores y fomentar el acceso de este sector de la población al mundo digital y de las nuevas tecnologías.