Herrera, sobre la elección de Quintela en La Rioja: "La gente ha ratificado el rumbo de la provincia"

El diputado nacional del Frente de Todos aseguró que están "confiados" de una reelección de Ricardo Quintela y habló de una posible victoria del FdT en la ciudad capital de La Rioja.

El diputado nacional de La Rioja por el Frente de Todos, Ricardo Herrera, afirmó que el frente provincial está "confiado" respecto a una reelección del actual gobernador Ricardo Quintela. "Vamos a tener a nuestro gobernador conduciendo nuevamente el destino de nuestra provincia por cuatro años más", afirmó el diputado en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, Herrera destacó la gestión del actual gobernador y afirmó que ese es un punto que "la gente sabe reconocer". "La gente ha ratificado el rumbo que lleva esta provincia", valoró el diputado y destacó que sin el apoyo del actual gobierno nacional del Frente de Todos, donde el Estado colaboró en el marco de las medidas contra el covid-19, ha sido clave en la gestión que Quintela pudo llevar adelante en la provincia norteña.

Consultado sobre la posibilidad de usar la Boleta Única Electrónica (BUE), el diputado afirmó que "no está en contra" pero no lo ve como una resolución a los problemas propios del desarrollo de los comicios electorales. Por el contrario, propuso avanzar en una "diseño más integral". "Hemos tenido discusiones en el Congreso sobre la BUE, se la ha dado media sanción en Diputados pero considero que esa experiencia en nuestra provincia hoy hay que madurarla un poco más. No estoy en contra pero hay que madurarla", explicó en diálogo con El Destape Radio.

La Rioja es una de las pocas provincias que lleva un candidato con el sello del diputado y precandidato a presidente, Javier Milei, (La Libertad Avanza) y se trata de Martín Menem. Al respecto, Herrera alertó con preocupación sobre el crecimiento de los candidatos de derecha y extrema derecha y para contrarrestar este escenario el diputado aseguró que hay que "volver a las bases". "Yo creo que si nosotros volvemos a las bases, a explicarle a la gente, no hay lugar para estos profetas del odio que llegan a nuestra provincia a vender espejitos de colores", analizó Herrera y agregó: "Con trabajo con compromiso no hay lugar para estos".

Por último, Herrera puso muchas expectativas en la elección de la capital de La Rioja y afirmó que según los boca de urnas propios van a tener un nuevo intendente, en referencia a Armando Molina el candidato del Frente de Todos y actual secretario de la Gobernación. "Ojalá y festejamos que sea nuestro compañero y amigo el secretario de la gobernación Armando Molina", concluyó Herrera.