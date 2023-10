Guillermo Francos, de cara a las elecciones 2023: "El problema no es de Milei, es del peso"

En una entrevista con El Destape, el potencial ministro del Interior de Javier Milei desligó al candidato a presidente por la corrida cambiaria. También adelantó que planean reformar el sistema de coparticipación y el proceso electoral, reconoció conversaciones con gobernadores y dirigentes de Juntos por el Cambio, y relativizó las advertencias sobre una futura falta de gobernabilidad: "¿La gente se va a quedar callada y no decir nada?"

Ante los temores que genera en algunos sectores políticos o empresarios la posibilidad de que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2023, Javier Milei llegue a la Casa Rosada, el minarquista reclutó a Guillermo Francos. Ex director del Banco Interamericano de Desarrollo, cercano al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y con paso en el Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli, el economista le ofreció el Ministerio del Interior, en caso de ganar, al ex diputado nacional que conoce desde los tiempos en que trabajaban en la Corporación América, holding del empresario Eduardo Eurnekián y que esta semana se sentó con El Destape para una entrevista.

A lo largo de la charla, Francos desligó a Milei de la corrida cambiaria de esta semana y repudió la denuncia del presidente Alberto Fernández al candidato de LLA. "El problema no es de Milei, es del peso, la inflación; la gente se da cuenta que el peso no tiene valor. Ahora, si a Milei le preguntan "qué harías vos con tus ahorros": no los pondría en pesos, es una respuesta obvia de cualquier persona normal", aseguró. Además, explicó cómo sería manejar el Ministerio del Interior en un gobierno que no tendrá gobernadores, pero sí planes de dolarización, recortes de obra pública y de la coparticipación. Además, habló sobre el diálogo con los gobernadores de los otros partidos, de la interna de Juntos por el Cambio y el ex presidente Mauricio Macri. Por último, dio un pantallazo sobre qué ideas barajan para hacer cambios en el sistema electoral.

- ¿Qué piensa de la denuncia del Presidente a Milei sobre incitar la corrida cambiaria de esta semana?

- Me parece una soberana estupidez porque es no entender la economía. Es lo que pasa, no entienden las reglas básicas de la economía. El problema no es de Milei, es del peso, la inflación; la gente se da cuenta que el peso no tiene valor. Ahora, si a Milei le preguntan "qué harías vos con tus ahorros": no los pondría en pesos, es una respuesta obvia de cualquier persona normal. De ahí a hacer todo esto, es parte de la campaña política del oficialismo y de (el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio) Massa. Aparte, lo de Fernández es insólito. ¿No tiene fiscales para saber si cometieron un delito? Que un profesor de derecho penal, presidente de la Nación, haga una denuncia contra un candidato por esto, me parece una cosa desproporcionada, inútil e inconsistente. Otro error más del Gobierno. En términos políticos, lo único que hicieron fue darle espacio a Milei para expresarse más en la campaña electoral. A la conferencia de prensa la escucharon, solamente en dos canales de noticias, TN y América 24, un millón de personas. Entonces, ¿quién sale ganando? Aparte es una denuncia penal que está destinada al fracaso y rechazo total.

- Ante la situación actual con el dólar blue, ¿cree que Milei está obligado a que una de sus primeras medidas sea la implementación del plan de dolarización o la facilite?

- Nadie sabe lo que va a pasar de acá a la fecha de la elección en términos de situación de mercado de cambios, ni del 22 de octubre a la asunción del gobierno. Así que pensar en este valor del dólar para la dolarización, es una especulación.

- ¿Tienen sospechas de quién es responsable de la corrida cambiaria?

- El Gobierno ha detenido personas, a un chino con 400 mil dólares en la cintura. Me parece una cosa un poco ridícula. Entiendo que el Gobierno esté preocupado, pero debería estarlo por las medidas que toma, que tienen consecuencias económicas. Deberían preocuparse de las causas que originan la corrida, que son el gasto descontrolado y la emisión monetaria. La gente se da cuenta que el peso no tiene valor y trata de resguardarse con eso.

- Si se toman los resultados de las PASO como anticipo, es posible que Milei sea presidente pero no tendrá ningún gobernador propio. Siendo potencial ministro de Interior ¿cómo encararás esta tarea?

- La encaro con una gran predisposición al diálogo con todos los sectores, de los gobernadores y los que va a haber las cámaras de senadores y diputados. Después, dependiendo del resultado electoral, creo que va pasar esta ruptura de la coalición opositora y oficialista, cosa que abre una instancia de diálogo más clara. Me parece que el diálogo es el camino para construir. Sin dejar de lado el apoyo que tuvo Milei en la elección, porque fue el más claro en el planteo ante la opinión pública en todo el proceso electoral. Entonces, si él recibe un apoyo electoral fuerte, su mandato también lo será. Que no tengamos un gobernador es un argumento que utiliza permanentemente (la candidata a presidente de Juntos por el Cambio) Patricia Bullrich, casi como chascarrillo, para decir que no tenemos estructura y gobernadores, y ellos sí. Entonces, la pregunta es: Donde no tienen gobernadores, ¿qué hacen? Ellos dialogan con la mitad de los gobernadores, ¿y con los otros no lo van a hacer porque no son propios? Van a tener que dialogar con los suyos y con los que no son propios. Entonces el argumento es fácil de refutar. Me parece que no es un obstáculo. Nosotros tenemos que hacer lo mejor para el país. Al contrario, no tenemos compromisos iniciales con ningún gobierno provincial, podemos hablar con total libertad con todos.

- ¿Se les acercan subterráneamente dirigentes de Juntos por el Cambio que están viendo que tienen más chances de ganar en primera o segunda vuelta que Bullrich?

- Hemos conversado con muchos. Lo dijo el propio (ex presidente Mauricio) Macri. Sus declaraciones pueden haber molestado por el momento en el que las dijo, pero me parece de un sentido patriótico y una cuestión lógica en el sistema democrático. Si dijo "si gana Milei tenemos que apoyarlo con nuestros legisladores o tenemos que apoyarlo", no me parece que haya dicho nada que afecte a su propia posición. Pero como hay tanta sensibilidad, salieron a contestarle. Supongo que se arreglaron otra vez, Macri le dio una palmada a Patricia en la espalda, le dijo "estoy con vos" y todas estas cosas que pasan después de los movimientos. Pero el sentido de lo que dijo Macri me parece valioso para la democracia.

- Quizás no un cargo, pero ¿se ve positivamente en LLA tener algún puente con Macri?

- Absolutamente. Milei dijo varias veces que Macri, como un ex presidente de la Argentina era una personalidad que tenía una imagen en el mundo relevante en algún sector, por ahí en otro no. Entonces, contar con su apoyo, como representante de la Argentina, ante un sector político determinado es importante. Y creo que lo haría cualquier gobierno. Obviamente, por ahí no lo pueden hacer Massa o el peronismo porque tienen esta confrontación. Un ex presidente debería ser una persona como Macri, que es abierta, y debería ser considerada.

- ¿Cómo observa que propuestas de Milei, como la dolarización o el fin de la obra pública, sean vistas de reojo por sectores del empresariado?

- Tal vez sean diferentes los casos. A la dolarización la tomo como una propuesta de anclaje en la Argentina contra la inflación que es generada por la emisión monetaria. Milei dijo que como hemos pasado tantas veces por este ciclo de un cachito de estabilidad y un montón de inflación y que le hemos sacado tantos ceros al peso, la única forma para esta especie de adicción a la inflación, el déficit, la emisión y el endeudamiento, es tomar el dólar, al que los argentinos estamos acostumbrados a manejar, desde los sectores más altos o más bajos. Me parece que es un camino en el que en una Presidencia de Milei es muy claro y sin retorno. La decisión la va a tomar.

En el caso de la obra pública, hay que diferenciar varias cosas: está la propuesta de las PPP (Participación Pública Privada), la iniciativa privada a la chilena como plantean, etcétera; pero también es cierto que hay algunas obras de infraestructura que sería importante realizarlas desde el Estado con los fondos que tiene asignados, con algún sistema de participación del sector privado en la toma de decisiones, de manera que esto no implique algo que afectó tanto a los argentinos como fue la corrupción. Creo que hay distintas circunstancias e instancias. No es lo mismo cada provincia, algunas tendrán más necesidades que otras. Sin dejar de lado el sistema que propone Milei, tal vez tengamos que conversar; siempre tratando de administrar de la manera más eficiente y productiva los escasos recursos públicos. Yo estoy abierto a conversar con todos para ver qué hay que priorizar y de que manera podamos hacer coexistir, por lo menos al principio, los dos sistemas.

- Respecto a la Coparticipación ¿está a favor que se rediscuta? ¿Lo habló con gobernadores? ¿Cómo va a ser el sistema en un eventual gobierno de Milei?

- Hay que tener en cuenta varios conceptos. Primero, el que marca la Constitución: es una vergüenza que en 29 años no hayamos sido capaces de tener un acuerdo para una nueva ley de Coparticipación. Pero más que eso, lo que está diciendo Milei, es que cambiemos el sistema. En lugar de hacer una Coparticipación en la que recaude la Nación y reparta a las provincias, generemos un sistema en el que las provincias recauden y participen a la Nación. Cambia todo porque se pone la responsabilidad de recaudar y gastar en las mismas manos. Eso es un acuerdo al que se puede llegar, pero eso requiere tal vez una reforma tributaria, que es algo que también hay que conversar. Seguramente el gobierno de Milei va a plantear una reforma tributaria que genere esa posibilidad de transferir la responsabilidad de la recaudación a las provincias.

- Se puede generar una disparidad entre provincias que recauden más y las que recauden menos...

- Obvio, pero también se tienen que generar los puntos de equilibrios. Lo que dicen los gobernadores de las provincias grandes es que los están perjudicando. Hay algunos que utilizan los fondos de la Coparticipación para tener un 95% de empleados públicos y tener regímenes casi feudales. Eso no es justo y hay que cambiarlo. Porque aparte, esto habla de una falta de productividad en la economía en un país pobre como el nuestro. Nosotros somos un país rico en recursos y pobre en el estado de la gente. Cambiar eso implica también cambiar cómo se gestiona y administra el Estado. Que cada uno se haga cargo: si no sos eficiente, que te reclamen a vos. Porque sino es muy fácil vivir del Estado nacional y las otras provincias.

- ¿Los gobernadores están abiertos a discutir estos cambios? Quizás es un tema que deba debatirse en el Congreso...

- En el Congreso, por supuesto. Es un tema que requiere mucho debate y mucha discusión. No se si imponerlo, pero a mí no me asusta el debate y la discusión. Debatámoslo y veamos si podemos avanzar en una modificación. Ahora, fracasar y no proponer un cambio en este sistema, es seguir haciendo de la Argentina lo mismo. La intención es cambiar y no solo de la LLA y Milei, sino de varios sectores de la política.

- ¿Ves un problema de gobernabilidad sin tener respaldo institucional, sin gobernadores, intendentes, o mayoría en el Congreso?

-Yo no veo que haya problemas de gobernabilidad, porque si Javier gana la elección en los términos que está planteado hoy en la opinión pública, va a tener un apoyo muy grande y transversal. Con lo cual, la gobernabilidad o la ingobernabilidad ¿quién la va a plantear? ¿De dónde va a surgir? También hay un mandato muy claro de la gente en caso de que gane. ¿La gente se va a quedar callada y no decir nada?

- ¿Y a qué sectores ve planteando la ingobernabilidad?

- No veo a nadie planteando eso. Se que hay algunos que dicen "Javier sube y a los tres meses lo sacamos". Son pavadas, no entra en la cabeza de un dirigente democrático que un presidente electo sin estructura y con mayorías populares pueda ser depuesto a los tres meses de gobierno. No le veo ningún asidero a esos comentarios que circulan por ahí.

- Mencionó en una entrevista una posible reforma del sistema electoral ¿En qué consistiría?

- Podemos hablar de varias cosas. Se que hay proyectos en el Congreso de la Nación, que a mí, lo digo sin consultarlo con mi fuerza ni con Javier, me parecen muy interesantes. Pero lo que yo hablé tiene que ver más con las elecciones, de cómo se maneja el proceso. Esto que vimos nosotros me parece ridículo: que nosotros les estemos pagando a tantos partidos políticos inexistentes padrones electorales de boletas, con los cuales viven durante un tiempo hasta la elección siguiente. En las PASO, la Argentina gastó diez millones de dólares para imprimir un padrón a todos los partidos. Una locura, un país que no tiene un mango y gasta diez millones de dólares en una primaria. Entonces, lo que pienso es que tenemos que pasar a un sistema de voto electrónico o boleta única. No digo las Primarias porque es una ley. Si se ve como las puso (el fallecido ex presidente Néstor) Kirchner, cómo lo afectó en los gobiernos y a Macri, ahí se puede generar un consenso para cambiar ese sistema. Los partidos también podrían resolver las cosas por consenso, como antes. El peronismo hizo, sin una ley de internas, una interna fue Menem-Cafiero que fue espectacular, sin tener una ley que establezca el procedimiento al que te tenés que someter y romperle las bolas a la ciudadanía con internas abiertas, elecciones generales y balotaje en las presidenciales. No hace falta todo eso para tener un sistema electoral transparente y claro.