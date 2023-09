Elecciones 2023: fuerte repudio a Milei por utilizar la palabra "mogólico" para insultar a un economista

Se conoció un video del candidato liberal donde violenta y desprecia a un colega, utilizando términos de forma discriminatoria y estigmatizante. Se expresaron desde ASDRA.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) lanzó un fuerte comunicado de repudio contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por utilizar la palabra "mogólico" para insultar al economista liberal Roberto Cachanosky. "El término se ha utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio", sostuvo la entidad.

Desde la ASDRA, asociación civil sin fines de lucro fundada en 1988 por un grupo de madres y padres, que trabaja en la inclusión de personas con síndrome de Down, manifestaron: "La utilización de la palabra mogólico u otras relacionados como insulto es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición".

Asimismo, la entidad agregó: "El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla". Finalmente invitan a visualizar su campaña nacional "Insultos" donde se plantea que "la utilización del término ‘mogólico’ constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias".

Al fuerte repudio se sumó Clara Muzzio, la candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio (JxC): "Termino el día y resuena en mi cabeza la violencia y el desprecio de un video que circula hace algunas horas en el que el candidato de La Libertad Avanza se refiere a una persona con el termino mogólico. Un término utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down". Y agrega: "Un término discriminatorio y agresivo que pone a unos por encima de otros, que levanta barreras y corre de escena al amor y la empatía".

Tras repudiar las palabras, que le generan "enorme dolor" en medio de la lucha por la inclusión y los derechos de los más chicos, sostiene: "Un verdadero líder siembra paz. Un verdadero líder abraza las diferencias y aprecia y aprende de lo distinto. Un verdadero líder no estigmatiza y predica con el ejemplo un valor que necesitamos más que nunca: la humildad". Y sentencia: "¿Qué modelo de país se puede construir desde la violencia? No da todo lo mismo. Comparto la angustia de los que sueñan un futuro más amable e inclusivo y redoblo mi compromiso para trabajar por eso ahora y siempre".

Los fuertes dichos de Milei

El actual diputado nacional y postulante a la Casa Rosada, Javier Milei, calificó de "pedazo de mogólico, imbécil, tarado" al economista liberal Roberto Cachanosky, al rechazar su postura sobre batalla cultural, en un video que se difundió en las últimas horas sin que la especificación de la fecha en la que fue grabado.

"Entonces ese mismo boludito después empezó: 'No, no, en realidad lo que hay que hacer es la batalla cultural'. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado, la batalla cultural ya tampoco se puede dar porque hay algo que se llama censura", dice en el video. Y añade, fuera de sí: "Les recuerdo que hasta hace poco las reuniones de liberales se hacían en un ascensor y sobraba espacio. Entonces uno después tiene que escuchar al pelotudo, dinosaurio envidioso y resentido, con síndrome de Procusto, decir cómo son o no las formas... ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Si cuando tuviste todo el aparato a favor, en vez de hacer crecer el liberalismo, lo convertiste en una vergüenza, hijo de puta".