Estalló la interna de JxC: adhesiones y críticas a Larreta por el desdoblamiento de las elecciones

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que las PASO de CABA serán el 13 de agosto al igual que las nacionales, pero con mesas desdobladas mediante boleta única electrónica. La interna detonó en la mesa nacional pero también se instaló en PBA.

Luego que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmara que las PASO de CABA serán el 13 de agosto al igual las nacionales, pero con mesas desdobladas mediante boleta única electrónica, la dirigencia nacional y bonaerense del PRO y de Juntos por el Cambio criticó tanto como adhirió a las decisión del dirigente. Las aguas se dividieron en la interna del partido y la coalición opositores.

En esa línea, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal - quien se tomará lo que resta del mes para definir si será candidata y a qué cargo - escribió en su Twitter que “el PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

Mauricio Macri citó el tuit de la ex gobernadora y se sumó con su “profunda desilusión”. El domingo se había manifestado en contra de la posibilidad de desdoblar las elecciones en CABA ya que, a su entender “representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas”.

“Que la política piense que por cambiar las reglas electorales en un año electoral los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocerlos. Los porteños son autónomos, son libres y son independientes. Eligen a quien ellos quieren votar y a quien mejor los representa”, espetó.

Jorge Macri, el hombre que busca suceder a Larreta en la Jefatura porteña, fue otro de los dirigentes que también criticó el desdoblamiento de las elecciones en CABA. El ministro de Gobierno porteño afirmó: “Cuando hay voto largo y son la misma cantidad de mesas, la gente espera más y a mí me preocupa que se altere la participación. Siempre es malo que haya un nivel de participación bajo. Electoral y socialmente”.

“Yo juego en cualquier cancha porque confío en la gente. Es adulta y sabe votar, si tiene que cortar boleta la corta. Yo no pensaría en sistemas electorales en función de si me favorece o no. Hay que gastar lo menos posible”, argumentó el funcionario.

Patricia Bullrich, precandidata a presidenta salió con los tapones de punta. “Es muy simple: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Hoy, él (Rodríguez Larreta) manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro”, afirmó. Finalmente aprovechó para distanciarse aún más: “Conmigo, estas cosas no van a pasar”.

En cambio, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, salió a bancar a Larreta. “Apoyo la medida tomada por Larreta”, escribió en su Twitter. Desde el norte del país - a unos 1500 kilómetros de distancia - opinó sobre la realidad porteña: “La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral”.

La grieta entre los intendentes bonaerenses

Entre los jefes comunales del PRO de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, las aguas también están divididas. El intendente de Pinamar, Martín Yeza, opinó en la misma línea que Patricia Bullrich, aunque le bajó el tono a la discusión: “Estas cuestiones son muy difíciles de explicarles a la sociedad; hacen que un montón de personas tengamos que estar malgastando energía que podríamos estar utilizando en tener la mejor plataforma electoral”, le confesó a El Destape. En ese sentido, Yeza le aconsejó a Larreta que “se concentre en sus virtudes”.

Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, también criticó al Jefe de Gobierno. “No hay que cambiar las reglas de juego en el medio del partido. Coincido con lo que dijeron María Eugenia (Vidal) y Mauricio (Macri)”.

Por su parte, el jefe Comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, bancó la medida de Larreta. El dirigente dijo que lo ocurrido forma parte de “definiciones sobre la concreción de las candidaturas. Son tensiones lógicas de este momento de horizontalidad que tiene el PRO”.

“La boleta única es algo que siempre hemos perseguido como espacio político y voy a trabajar para que el PRO retenga la ciudad”, agregó y remarcó que “Jorge (Macri) es el mejor instalado”.