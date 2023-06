Esta es la lista de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires

Paula Penacca encabezará la lista de diputados nacionales por CABA. Y Matías Lammens será el primero en la nómina de legisladores porteños.

Unión por la Patria confirmó los primeros lugares en su lista para disputar la Ciudad de Buenos Aires, tanto en diputados como en legisladores porteños para estas elecciones 2023. El candidato a jefe de gobierno de ese espacio será Leandro Santoro. Y, por ahora, tiene rival, ya que se anotó para competirle Nito Artaza. Quien se bajó fue el candidato de Juan Grabois, Pedro Rosemblat.

La hoy diputada Paula Penacca encabezará la lista de diputados nacionales por CABA. Y el actual ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, será el primero en la nómina de legisladores porteños.

En lo que respecta a diputados nacionales para la Ciudad de Buenos Aires, el segundo lugar lo ocupará Eduardo Valdés (también hoy diputado). Y estará seguido en el tercer lugar por Lorena Pokoik. Y el cuarto será Itai Hagman (Frente Patria Grande).

Entre los legisladores, el segundo lugar lo ocupará Maru Bielli. El tercero será Matías Barroetaveña. Y luego lo sigue Claudia Neira. Ellos tres con fuertes presencia actual en la legislatura que domina el PRO en CABA.

Rosemblat no será candidato en CABA y se definen listas de consenso

El animador Pedro Rosemblat no será precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad por Unión por la Ciudad. Grabois negoció y logró meter a Hagman y hasta se especula con la vice de Santoro, que puede llegar a ser Eli Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres de este gobierno.

Grabois se subió

Juan Grabois consiguió jugar en la PASO de Unión por la Patria y enfrentará a Sergio Massa. El dirigente social consiguió los avales, logró que se modifique el reglamento para poder ir con listas unificadas con los el otro binomio presidencial y anunció su fórmula.

Lo acompañará la socióloga Paula Abal Medina, hija de Juan Manuel Abal Medina (último Secretario General del PJ de Juan Perón) y Nilda Garré (exministra de Cristina Kirchner). El dirigente social irá por el espacio Justa y Soberana, que pidió modificar el reglamento dentro de Unión por la Patria porque irá solo la boleta presidencial con listas unificadas, algo que Daniel Scioli no pudo lograr. Estas modificaciones no tienen que estar listas necesariamente esta medianoche, sino que se pueden prorrogar, confirmó una fuente de la junta electoral de UP a El Destape. Vale recordar que a Scioli se le pidió una lista propia con nombres en cada uno de los lugares de todos los distritos del país.