Entrevista a Cristina Kirchner en C5N: "Necesitamos revisar el acuerdo con el FMI"

La Vicepresidenta se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario y aseguró que "hay que revisarlo".

La vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó el ex presidente Mauricio Macri y explicó que en sus opiniones sobre las consecuencias del tratado "no hay un posicionamiento ideológico o dogmático". "Son las consecuencias del programa que impone, el FMI pone el timón porque siempre fue así. No es una cosa que sucede ahora", aseguró Cristina en diálogo con C5N.

La Vicepresidenta aseguró que el plan del FMI es un "programa financiero" y explicó que la estructura del acuerdo establece la condición de endeudarse en moneda dura, tener una tasa de interés alta y que eso necesariamente deriva en un proceso inflacionario. Así lo explicó: "El endeudamiento en moneda dura, tasa de interés alta y escasez de dólares y esto unido a la tasa d enteres es iguala proceso inflacionario, no hay misterio para esto".

Luego aludió al ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que "agarró una papa caliente" y aseguró que la Economía tiene dificultades: "Necesitamos revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". Se refirió a los enormes vencimientos en dólares que tiene el país, solo incluyendo al FMI y a los acreedores privados. Además se refirió que "es necesario un acuerdo" con los partidos políticos que considera tienen "expectativas de gobierno o representación parlamentaria". Insistió que lo que hay que discutir es "la economía bimonetaria" y "quién se lleva los dólares".

La Vicepresidenta emitió sus declaraciones en una entrevista que le concedió a C5N. Se trata de la primera nota televisiva de CFK desde el 5 de diciembre de 2022, cuando habló con el medio Folha, de San Pablo. Un día después, el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.

La nueva entrevista se dio dos días después de que Cristina Kirchner ratificara que no va a ser candidata en las elecciones 2023. “Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, expresó en el texto que difundió en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la Vicepresidenta profundizó sus argumentos contra la Corte Suprema de Justicia, en el contexto de la reciente suspensión de las elecciones a gobernador y vice de San Juan y Tucumán. “No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, manifestó.

En el mismo sentido, la expresidenta pidió que el Frente de Todos elabore un programa de gobierno de cara a las elecciones. Sobre eso, amplió: “Es necesario no sólo para el peronismo, sino para el sistema democrático en su conjunto”.