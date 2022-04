Encuestas presidenciales 2023 midieron a Cristina Kirchner y Macri como candidatos: ¿Cómo les iría en las internas?

Una reciente encuesta de la Consultora de Imagen y Gestión Política ubica a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri como los ganadores en las internas de sus respectivas coaliciones.

La actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex mandatario, Mauricio Macri, ganarían las internas de sus respectivos frentes de cara a las elecciones presidenciales del 2023 y se posicionan como los dos candidatos más competitivos ante un posible enfrentamiento. Los datos surgen de la última encuesta de la Consultora de Imagen y Gestión Política (CGIP), a partir de un muestro que hizo en el AMBA y las principales ciudades del país.

Según CGIP, la interna del Frente de Todos la ganaría Kirchner con 44 por ciento de los votos y la de Juntos por el Cambio la ganaría Macri con el 40 por ciento. En la interna oficialista, Kirchner le gana a Alberto Fernández -que se ubica en segundo lugar- con un 44 por ciento, frente un 22 de intención de voto que acumula el actual mandatario. En tercer lugar se ubica el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con un 23 por ciento frente a un 34 en un mano a mano con Fernández.

Para el caso de la oposición, Macri ganaría al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque por un margen de dos puntos. En la interna que enfrenta al ex presidente con Larreta, Macri tiene una intención de voto del 40 por ciento frente al 38 de Rodríguez Larreta. De todas maneras, el jefe del Gobierno porteño ganaría ante el ala más dura de Juntos, representada por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sacaría 40 por ciento, solo dos puntos por debajo de Rodríguez Larreta. La encuesta de CGIP también midió al jefe de Gobierno porteño frente al ultraderechista Javier Milei y en ese caso Rodríguez Larreta le ganaría por una diferencia de 17 puntos: 50 por ciento frente a un 33 del líder de Libertad Avanza.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo a la hora de medir la imagen de los principales referentes políticos no es Macri quien tiene mejor imagen positiva dentro de la oposición sino Rodríguez Larreta que tiene 39,5 por ciento frente a un 27,5 que tiene el ex mandatario. La imagen de Macri también es superada por la de Bullrich (38 por ciento), por la de Milei (32,7 por ciento), y por la de Diego Santilli (33,6 por ciento). No así con Kirchner que si le gana en imagen (25,8 por ciento) a Fernández que alcanza el 18,7 y a Massa que tiene 17,4.

El muestro se hizo en el AMBA y las principales ciudades del interior: Mar del Plata, Rosario, Cba Capital, La Plata, Gran Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta capital, Neuquén, Comodoro Rivadia y Bahía Blanca, y sobre una base de 1530 casos.

El sondeo de CGIP fue realizado entre el 11 y 16 de abril por eso contempla a Milei dentro de las internas de Juntos, pero esta tarde la principal coalición opositora definió ponerle un freno a las exigencias del ala más dura y afirmaron que el líder ultraderechista no será parte de Juntos por el Cambio. "Es funcional al oficialismo", sintetizaron luego de la reunión de esta mañana en el Instituto Hannah Arendt que reunió a Macri y los presidentes de los partidos que integran JxC: Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Patricia Bullrich (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), como también a Rodríguez Larreta y varios senadores y diputados nacionales.

Hasta ahora entre los candidatos de la oposición que expresaron sus aspiraciones de llegar a la Casa Rosada están el jefe de Gobierno porteño, Bullrich y María Eugenia Vidal que en los últimos días volvió a ratificar sus intenciones: "A mí me gustaría ser presidenta, pero no estoy desesperada", dijo la ex gobernadora bonaerense en declaraciones a Radio Rivadavia y de inmediato sopesó sus declaraciones y agregó: "Puedo ser yo o alguien del radicalismo. Nuestro objetivo debe ser ganarle a este Gobierno y estar unidos para terminar con esta etapa de incertidumbre".

En esta semana, Macri también dejó trascender a través de periodistas afines una versión sobre su posible candidatura para el años que viene. Sin nada confirmado, la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se mostró convencida de que Macri irá por la revancha en 2023. “¿Les cabe alguna duda? Él piensa como los deportistas; hizo un libro que se llama Primer Tiempo”, opinó anoche en los estudios de LN+.