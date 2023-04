Encuesta 2023: el voto indeciso: la gran amenaza para el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Una encuesta arrojó que las personas que no saben a quién votar superan a los electores de las dos principales alianzas.

La elección del 2023 se presenta como un problema para el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Una encuesta reveló que el voto de los indecisos supera en porcentaje a las dos principales opciones electorales.

Según un trabajo de opinión pública realizado por la consultora Managment & Fit a nivel nacional en el mes de abril, los indecisos ascienden a los 27 puntos. Debajo de estas cifras, queda Juntos por el Cambio con un 22,2% y, muy cerca, el oficialismo con un 21,9%.

Detrás de las dos coaliciones queda La Libertad Avanza con un 14,3%, que supera por amplio margen al "peronismo no kirchnerista" con 6,4%, el Frente de Izquierda y los Trabajadores con 4,9% y la opción "otro espacio" con 3,2.

Por otra parte, la encuesta midió a distintos candidatos a presidente en tres escenarios diferentes. En el primero, compite el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el segundo figura el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, con el respaldo de la ex mandataria y en el tercero, solo los dos primeros competidores.

En los tres escenarios, el dirigente con mayor intención de voto es el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei, pero es superado por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio si se suman los porcentajes de sus distintos competidores. En efecto, el libertario suma 23,7, 23,9 y 24,3% de intención de votos.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, queda segundo en los tres escenarios con 18,8, 19,4 y 19,8%. Su principal adversaria interna, la dirigente del PRO Patricia Bullrich queda quinta en todas las variables, cosechando un 7,7, 8,0 y 7,8.

¿Qué pasa con los oficialistas? En el primer escenario, la Vicepresidenta aparece tercera con un 17,2%, Massa cuarto con 8,9% y Fernández con 4,6, siendo superado por la opción "un candidato del peronismo no kirchnerista como (el ex gobernador de Salta) Juan Manuel Urtubey o (el mandatario Cordobés) Juan Schiaretti" con un 6,8%.

En el segundo escenario, Massa aparece tercero con 14,2%, Fernández con un 8,2% y De Pedro un 6,3%, empatando con la opción del peronismo no kirchnerista. Por último, en la tercera variante el Ministro de Economía obtiene un 17,8% y el Presidente un 8,7.

Juntos por el Cambio y Provincia

Por otra parte, la encuesta de Managment & Fit midió a los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, escenario en el que la opción "ninguno" llega al 46,8%. Después, el primer nombre que aparece es el de Rodríguez Larreta con un 21,4%

Detrás del Jefe de Gobierno porteño, aparece Bullrich con un 9,7%, el ex presidente Mauricio Macri -que anunció que no será candidato este año- con un 6,1%. Luego aparece la opción "No sabe/ No contesta" con un 5,6%, que supera a los diputados nacionales María Eugenia Vidal (PRO) con un 4,6%, Facundo Manes (Unión Cívica Radical) con un 2,9% y José Luís Espert (Republicanos Unidos) con un 2,8%.

Por otra parte, la encuesta midió quién es el dirigente que puede ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el gobernador Axel Kicillof es el dirigente con más intención de voto, en tres escenarios con rivales distintos en Juntos por el Cambio.

En la primera variante, el actual gobernador saca un 29,1% y el diputado nacional del PRO Diego Santilli con un 24,3%. Tercero queda la opción es "un candidato de Javier Milei de la Libertad Avanza" con un 20,7%.

En el segundo escenario, Kicillof vuelve a sacar un 29,1%, pero se impone a un candidato de Milei con 22,4%. Queda tercero el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo con un 18,5%. Finalmente en la tercera parte, el Gobernador asciende a un 29,8%, el candidato libertario con 23,2% y el senador bonaerense Joaquín De la Torre con un 11,9%.