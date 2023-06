Elecciones 2023 CABA: en su primer spot de campaña, Lousteau lanzó una chicana a Jorge Macri

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por el radicalismo publicó en sus redes el primer spot de campaña. "Sueño con una Ciudad moderna e inclusiva", manifestó. Sutilmente, se diferenció de su contrincante del PRO.

El precandidato a jefe de Gobierno de porteño por la UCR, Martín Lousteau, publicó este viernes en sus redes sociales su primer spot de su campaña, en el que aseguró que tiene "la sensibilidad y el carácter para hacer una Ciudad mejor para todos" y destacó que quiere gobernar el distrito donde "nació, creció y vivió toda la vida", diferenciándose del candidato del PRO, Jorge Macri -ex intendente bonaerense de Vicente López-.

"En mi vida he sido muchas cosas, docente, dueño de una PyME, senador. En realidad, soy alguien persiguiendo una idea. La de un país distinto. Y eso siempre me hizo pensar en mi ciudad, donde nací, crecí y viví toda mi vida", comenzó el senador en el video de 70 segundos de duración que difundió a través de sus redes sociales. Y añadió: "Ustedes saben que quiero gobernar Buenos Aires. En 2015 contamos qué es lo que estaba bien, qué no y qué se podía seguir mejorando. Junto a Horacio (Rodríguez Larreta) trabajamos para que muchas de esas cosas, se pudieran llevar a cabo".

A su vez, en el video grabado durante los últimos días de mayo en la Capital Federal, Lousteau resaltó: "En los últimos 15 años, la Ciudad se transformó mucho. Para seguir en ese camino, es necesario evolucionar sumando nuevas ideas para resolver lo que todavía falta. Tengo la sensibilidad y el carácter para hacer una Ciudad mejor para todos". Y se diferenció del precandidato del PRO: "Soy hijo, esposo, padre. Un porteño más. Llevó a esta Ciudad en mi corazón y tengo la ciudad que sueño en mi cabeza".

Al enumerar los cambios a llevar adelante en la Ciudad, el senador de Juntos por el Cambio señaló la importancia de que sea "moderna, inclusiva, segura y sustentable" y terminó con la idea de "una Ciudad inteligente". Sobre el cierre, con el eslogan "Sigamos mejorando Buenos Aires", sentenció: "Soñémosla juntos, estoy seguro de que podemos hacerla realidad".

No es la primera vez que Lousteau critica a su rival en la interna. A fines de mayo pasado, puso el foco en las políticas de acceso a la vivienda del PRO: "Tenemos un sur de la ciudad con mucha desigualdad donde hay capacidad de construir para determinados fines. Uno puede generar un sistema de inversión en construcción para alquiler y para determinados grupos etarios y socioeconómicos". Y añadió: "Tenemos un microcentro vacío, que tiene alrededor un montón de facultades y universidades públicas y privadas. Yo creo que el microcentro se puede convertir en un barrio joven".

También, apuntó contra las formas para "solucionar el tema de los piquetes". Diferenciándose de Macri, el senador manifestó: "Uno tiene mecanismos para minimizar o reducir la gente que se moviliza. Eso lo hemos visto en otras provincias".

Días atrás, los dos principales rivales y protagonistas de la interna oficialista porteña llegaron a un acuerdo en relación al piso de votos necesarios para integrar las listas de legisladores y comuneros en las elecciones generales: el mismo será del 20%. En la previa, Macri pretendía elevarlo al 30% mientras que Lousteau pedía un 15%.