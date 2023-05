En PBA no descartan desdoblar las elecciones: “Es una posibilidad”

Carlos Bianco, Jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a un posible desdoblamiento de las elecciones generales. “Lo permite la ley”, afirmó.

A menos de un mes del cierre de listas de cara a las PASO del 13 de agosto, desde el gobierno bonaerense aún no definieron si las elecciones generales se realizarán en la misma fecha y con la misma boleta que los comicios nacionales. Carlos Bianco, jefe de Asesores del gobernador Axel Kicillof, se refirió a un posible desdoblamiento de las elecciones generales en El Destape Radio. “Es una posibilidad. Siempre lo dijimos, lo permite la ley”, remarcó y agregó que “estamos dentro del plazo y el Gobernador lo va a decidir en consulta con los distintos actores y sectores de nuestra fuerza política y con Cristina”.

Por otra parte, Bianco se refirió a la figura de Kicillof y a la idea de ir por la presidencia de la Nación, aunque resaltó el proyecto por sobre los nombres: “Acá no hay proyectos individuales; él va a hacer lo que defina Cristina”. Amén de ello, el funcionario dejó en claro que “hoy es el candidato natural a la reelección para la Provincia de Buenos Aires”.

En tanto, Bianco también se refirió a los últimos fallos de la Corte Suprema y dijo que “los jueces de la Corte están haciendo uso y abuso de facultades que no le corresponden, que le corresponden al poder Legislativo y Ejecutivo”. “Se arrogan la competencia de estar por encima de una constitución provincial prevista y avalada por la Constitución Nacional”, sentenció. Además dijo que “todos los fallos de la Corte son festejados por Patricia Bullrich, Macri y Larreta”.

Para el dirigente, “después de todas las tropelías que la Corte ha hecho, no me sorprendería que se entrometa en nuestro Partido Justicialista. Tiene un presidente que ha sido de consenso que es Máximo Kirchner y que a la Corte no le guste y traten de removerlo”.

Finalmente Bianco señaló que “estamos en tiempos muy peligrosos. Deciden cuestiones sustantivas y definitivas sobre la vida institucional de nuestro país, sin tener competencia”.