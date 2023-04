En modo candidato, Massa posó con dos ganadores electorales en un día complicado

El ministro de Economía almorzó con los gobernadores electos de Neuquén, Rolo Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. Ambos habían festejado con un discurso antigrieta. La excusa del encuentro fue un diálogo con eje en la energía y en el desarrollo de las economías regionales. Pero la foto también ayuda al posicionamiento de Massa como posible candidato del Frente de Todos, en momentos de turbulencias en los mercados.

El ministro de Economía, Sergio Massa, consiguió una foto que ayuda a su posicionamiento como posible candidato presidencial del Frente de Todos. Con la excusa de un diálogo con eje en la energía y en el desarrollo de las economías regionales, recibió en su despacho a los ganadores de los primeros comicios del año: los gobernadores electos de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. Faltan ocho meses para que asuman así que, evidentemente, quisieron mostrarse junto al ministro en momentos que el oficialismo ingresa en el terreno de las definiciones. Massa disimula cada vez menos su intención de postularse aunque la situación económica sigue siendo complicada, con una fuerte suba de los dólares paralelos y el corolario de la renuncia del jefe de asesores Presidencia, Antonio Aracre, este martes.

Luego de proclamados sus triunfos, tanto Figueroa como Weretilneck habían evitado vincular la política nacional en el comicio local y plantearon un discurso anti grieta, a tono con aquella "ancha avenida del medio" que guió los primeros pasos de Massa por afuera del kirchnerismo. "La grieta hace mucho daño", dijo Figueroa el domingo y puso como ejemplo el amplio armado de su coalición -que fue desde el macrismo al Movimiento Evita y el socialismo-, que le permitió derrotar al Movimiento Popular Neuquino luego de 60 años en el poder. Ironizó acerca de que había apagado el celular, por lo que no se había enterado de los saludos que recibía de Buenos Aires.

Tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta intentaron subirse al triunfo de "Rolo", pese a que hubo una lista de Juntos por el Cambio que participó del comicio: quedó quinta con menos del 4% de los votos. "Yo no acordé con nadie", se despegó el ganador. Finalmente fue Massa quien consiguió la primera foto. "Dialogaron sobre la agenda del norte patagónico, entre ellos, temas de infraestructura energética y producción frutícola", se informó oficialmente en Economía. La cuenca de Vaca Muerta es clave para el futuro económico del país y tanto en Neuquén como, en menor medida, en Río Negro apuestan a ella para un despegue de sus economías.

Por otro lado, anunciaron la adjudicación de la obra eléctrica de Alipiba II y de la obra de gas natural Añelo, dos inversiones esperadas en las provincias. "Ya comenzamos a trabajar para encontrar soluciones a los problemas concretos de los neuquinos", anunció Figueroa. Como quien no quiere la cosa, al evento se sumó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, el mandatario más identificado con Massa, con lo que se armó una postal de apoyos patagónicos.

Fue un respiro político en otro día complicado en los mercados, que se resisten a la estabilidad pregonada por Massa y su equipo como el principal logro conseguido en los meses que llevan al frente de Economía. Massa se hizo cargo del ministerio con el aval de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y en los primeros meses alejó al Gobierno del peligro del estallido, incluso con una baja del índice de inflación. El ministro había prometido que a esta altura la inflación rondaría el 3%, pero la sequía cambió totalmente el panorama. La inflación superó el 7% y no da señales de respiro. El dólar blue este martes llegó a 418 pesos y las cotizaciones financieras superaron los 420.

La turbulencia financiera habría tenido como uno de sus motivos principales la versión que circuló desde el lunes a la noche acerca de que el jefe de asesores de Presidencia, el ex CEO de Syngenta Antonio Aracre, reemplazaría a Massa, que supuestamente renunciaría para anunciar su candidatura. En la Casa Rosada desmintieron el rumor, pero la jornada terminó con la salida de Aracre, quien decidió irse para no complicar aún más el panorama. En sus poco más de dos meses como asesor presidencial tuvo algunos problemas por sus "off" a los medios. Incluso, hará cosa de 20 días atrás, motivó un ultimátum de Massa a Alberto luego de que desde su despacho trascendiera la versión de un desdoblamiento cambiario.

Massa no participará porque tiene su propio partido, pero su nombre aún es mencionado por quienes frecuentan a la vicepresidenta Cristina Kirchner como su favorito, siempre en caso de que ella finalmente decida no postularse.En el encuentro avanzarán en establecer las reglas de convivencia para la competencia interna en las PASO y se convocará al Congreso Nacional del PJ -que debe fijar la política de alianzas-, posiblemente para finales de mayo.

Para ese momento, se espera, ya estén resueltas las precandidaturas y el Frente de Todos podrá comenzar a redefinir sus liderazgos, una cuestión clave para afrontar las próximas semanas, que de nuevo amenazan quedar bajo el signo de las tensiones económicas.