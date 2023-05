Sergio Uñac, gobernador de San Juan, se refirió al fallo de la Corte Suprema y señaló que la Constitución lo habilita a competir en las elecciones para ser reelecto. "La palabra legal o técnica es 'suspensión'. El proceso está suspendido porque hay algo aludido hacia mi persona, pero yo todavía no puedo decir nada porque nunca me han preguntado así que estoy esperando". Luego de que le consultaran si siente proscripto, el gobernador sostuvo: "No, no, yo me siento suspendido por algunas fechas. Hay que ver si me sacan del campeonato o no".

Por otro lado, y frente a una consulta sobre las críticas de José Luis Gioja, indicó: "Los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que ser muy prudentes en las expresiones porque hay toda una sociedad mirándonos".

Finalmente, se hizo eco de los dichos de Miguel Ángel Pichetto antes del fallo de la Corte Suprema. "Lo único que sé es que Pichetto anticipó en San Juan una semana antes lo que la Corte hizo una semana después. Yo digo solamente lo que pasó... Pichetto vino acá una semana antes de la suspensión y dijo 'ojo, la Corte se tiene que expedir porque esta persona está inhabilitada'".