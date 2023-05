Elecciones 2023: Wado de Pedro pronosticó que el resultado de las provincias será "parecido" al nacional

El ministro del Interior celebró los triunfos de los oficialismos y volvió a defender las PASO en el Frente de Todos como método para elegir el candidato a Presidente.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, valoró los triunfos de los oficialismos en las elecciones 2023 que se desarrollaron en las provincias de La Pampa, Tierra del Fuego y Salta. De cara a las Presidenciales, el funcionario se animó a proyectar que los resultados en estas provincias serán "parecidos" a los nacionales. Esquivó definirse como precandidato a Presidente y volvió a defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una herramienta para elegir los candidatos del Frente de Todos.

De Pedro resaltó las gestiones de los gobernadores reelectos Gustavo Melella, Sergio Ziliotto y Gustavo Sáenz. "Son números que hablan de esa Argentina federal y de esa recuperación del interior de Argentina", aseguró en diálogo con El Destape Radio.

Al hacer una lectura desde el ámbito nacional, señaló: "Hay una realidad, que hay cosas que desde el gobierno nacional que nos cuesta resolver, pero cuando el frente tenga los candidatos y se vuelva a discutir los modelos de pais que están en juego no tengo dudas que el resultado en las provincias será parecido al nacional".

Respecto a su intención de competir como precandidato a Presidente por el oficialismo, dijo: "No soy un precandidato, soy un dirigente que camina y está construyendo y sobre todo poniendo el valor el peronismo y el fedearlismo". Aunque no negó que quiera asumir ese rol, aclaró: "Voy a ser lo que el frente decida. No tengo uan vision perosonlista, tenemos que trabajar en un programa y proponer una alternativa superadora que recupere el poder adiquistivo de los trabajadores".

Sobre la discusión para elegir los candidatos, luego de que Sergio Massa rechazara que la coalición gobernante vaya a internas, De Pedro volvió a defender esa instancia. "El consenso se intenta conseguir. Faltando menos para la fecha de cierre, las discusiones se van acelerando y se va generando el consenso. En el caso de que no haya consenso, la ley permite discutir en una PASO".