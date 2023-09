Elecciones 2023: Vidal recorrió La Plata junto a Garro y aseguró que "Juntos por el Cambio da peleas con propuestas concretas"

La exgobernadora y actual diputada destacó el trabajo de la oposición y aseguró que son la mejor opción de cara a las elecciones generales.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, recorrió la ciudad de La Plata junto al intendente Julio Garro donde dialogó con vecinos/as y comerciantes y aseguró que su espacio "sigue dando peleas con propuestas concretas" de cara al 22 de octubre en estas elecciones 2023. "La Argentina está en una situación de mucho dolor, donde no podemos ni dar saltos al vacío ni seguir tolerando relatos", marcó.

En esa línea, tras el resultado en la PASO del 13 de agosto, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires llamó "a decirle a los argentinos, muchos de los cuales nos votaron en el 2015, en el 2019, en el 2021, que seguimos siendo ese espacio capaz de dar peleas con propuestas concretas y equipos". Mientras que, a la hora de hablar de Garro, destacó su trabajo y sostuvo que "es un intendente al que le importa lo que pasa en cada cuadra".

Por su parte, a través de sus redes sociales, Garro contó que visitaron la fábrica de ladrillos Ctibor -empresa histórica de la ciudad- y también el centro comercial de Olmos, donde charlaron con comerciantes. "Es fundamental estar cerca del sector privado, acompañarlos y escucharlos. Ellos son los que pueden generar trabajo de calidad para los platenses y siempre vamos a trabajar codo a codo, sin ponerles palos en la rueda", marcó.

"Este es un momento muy importante para los platenses: en octubre los vamos a elegir si quieren volver al pasado o seguir por el camino que empezamos en 2015. Somos el único espacio que le puede ganar al kirchnerismo y evitar que La Cámpora se instale en la ciudad", completó el intendente platense.

Durante esta semana, Vidal reapareció en la campaña electoral con una serie de actividades en la provincia de Entre Ríos junto al candidato a intendente de Paraná, Emmanuel Gainza. Allí, además, ratificó su respaldo a la candidata presidencial Patricia Bullrich luego de apoyar en la PASO al actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“Queremos una política de seguridad que pelee con el narcotráfico en serio, y no hay nadie en la Argentina que tenga la experiencia de haberlo hecho como Bullrich, de haber enfrentado no solo al narcotráfico sino a todas las mafias de la Argentina. Para eso hay que tener mucho coraje y experiencia”, expresó en declaraciones radiales.

En esa línea, también apuntó contra las diversas propuestas del candidato liberal Javier Milei. "Plantea un sistema de vouchers, que la educación no tiene que ser obligatoria. Nosotros no compartimos eso, yo creo en un país donde la educación sea obligatoria porque da la libertad de elegir", marcó. Y agregó sobre la libre portación de armas: "No quiero decirle a los ciudadanos que su seguridad depende de que tengan un arma en la casa".