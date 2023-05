Elecciones 2023: Vidal bajó su candidatura a Presidenta y descartó la jefatura de gobierno porteño

"Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad", señaló la diputada nacional, y descartó una candidatura a Jefa de Gobierno porteño.

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal anunció que no será precandidata a Presidenta. "Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad", señaló la ex gobernadora bonaerense, que minutos después confirmó que no irá por la Jefatura de Gobierno porteño.

“'No se peleen', 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación", afirmó la ex gobernadora bonaerense a través de su cuenta de Twitter.

En ese marco, señaló: "Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas".

Fue así, que remarcó que está "convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida". Según consignó Vidal, la alianza opositora "es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante".

"Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto", expresó la diputada nacional, que luego indicó: "Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina"

En el inicio del mensaje, Vidal recordó que que "hace un año y medio" que recorre el país y que si bien esta "orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente", indicó que no puede "ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia". Y enumeró: "Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden las malas noticias, da temor el futuro porque el gobierno no da confianza".

La ex gobernadora señaló que la decisión de bajar su candidatura al igual que otras en su carrera política "fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio", que lo hizo. "escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo" y "recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país".

Minutos después de anunciar que no será irá por la presidencia, Vidal dio a entender que no avanzaría en una candidatura a jefa de gobierno porteño. "Siento que cuánto más candidatos, más división, más confrontación y más conversación sobre lo que le importa a la política y no a la gente".

Luego, ahondó en los motivos por los que no será candidata a presidenta en las elecciones 2023. "Yo tengo que facilitar la renovación. Mi lugar hoy es la unidad y acompañar al equipo de Juntos por el Cambio, y eso es lo que voy a hacer. No quiere decir que nunca más voy a ser candidata pero hoy siento que mi lugar es ese: facilitar el camino a los jóvenes y acompañar a que el equipo de Juntos por el Cambio esté más unido".

Vidal reveló que el sábado visitó al ex presidente Mauricio Macri en la casa que posee en Los Abrojos. "Lo fui a ver para contarle esta decisión. Me dijo que entendía mis razones. Ya veníamos hablando de esto con él, yo le había dicho que iba a tomar una decisión en estos días. No es que de repente fui a hablar con él para decirle, él ya venía acompañando este proceso", reveló.

Vidal comenzó a ser barajada como precandidata a presidente a comienzos de año, como una prenda de unidad ante la disputa entre los dos precandidatos a presidente del PRO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del partido en uso de licencia, Patricia Bullrich.

El principal aval del proyecto nacional de Vidal fue Mauricio Macri. Con el correr del año electoral y la necesidad de bajar el conflicto en el partido amarillo, la postulación de la ex gobernadora se fue apagando, pero girando hacia la Jefatura de Gobierno bonaerense, también en aras de encontrar la unidad. Sin embargo, esa posibilidad llegó hoy a su fin.

De esta manera, la eventual PASO de Juntos por el Cambio tiene como precandidatos a jefe de gobierno al ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri - respaldado por su primo Mauricio- , el ministro de Salud Fernán Quirós - apoyado por Rodríguez Larreta- el senador del radicalismo Martín Lousteau y el diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy.