Elecciones 2023: Valdés cargó contra Mahiques por avalar la precandidatura de Jorge Macri en CABA

El diputado nacional cuestionó el dictamen que avaló la postulación de candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre el juicio político a la Corte Suprema, adelantó que si Robles no asiste a la comisión "deberá intervenir la fuerza pública".

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés se refirió al aval de un juez que participó del vuelo a Lago Escondido a la candidatura de Jorge Macri como jefe de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones 2023. Sostuvo que "el Partido Judicial está inclinando la cancha a favor de los Macri".

La precandidatura a jefe de Gobierno porteño de Jorge Macri tuvo el miércoles el aval del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, que dictaminó que sean desestimadas las impugnaciones a la postulación del dirigente del PRO. Juan Bautista Mahiques había sido uno de los magistrados que, junto a empresarios del Grupo Clarín y funcionarios del Gobierno porteño, habían participado del vuelo a Lago Escondido a reunirse con el magnate Joe Lewis.

En este marco, Valdés sostuvo que "el Partido Judicial está inclinando la cancha a favor de los Macri". Remarcó que "Jorge Macri está habilitado para presentarse cuando claramente no corresponde y la Corte no se mete aunque sí se metió en San Juan y en Tucumán. Juegan siempre para el mismo lado".

El diputado enfatizó que "las constituciones están hechas para ser cumplidas" y recordó que "hay un precedente del Tribunal Superior de la Ciudad sobre Adrián Pérez de la Coalición Cívica, que quiso ser candidato a jefe de Gobierno". Recordó que el dirigente "era funcionario nacional por lo cual vivía en CABA durante la semana y los fines de semana en Azul y el tribunal no le aceptó su candidatura por no tener residencia habitual permanente e inmediata durante los últimos cinco años anteriores a la elección".

"Ahora Mahíques hace todo al revés aunque la constitución es la misma", aseveró Valdés e ironizó: "Siempre hay un Mahiques para lo que un Macri guste mandar". En la presentación, Mahiques aconsejó el rechazo a los recursos presentados por la precandidata al Ejecutivo por el FIT Vanina Biasi y el dirigente Eugenio "Nito" Artaza, quienes apelaron la determinación del Tribunal Electoral porteño que no dio lugar a su demanda original.

Contra la precandidatura de Macri hubo tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral por considerar que no cumplía con el requisito de tener una residencia no menor a cinco años en el distrito tal como lo dispone, a su entender, el artículo 97 de la Constitución porteña. Ese artículo dice que "para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección".

Juicio político a la Corte

Por otro lado, hizo referencia al juicio político contra la Corte y aseguró que Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, "debe concurrir a declarar en la comisión" de Juicio Político de la Cámara de Diputados y advirtió que, de no hacerlo, tendrá que "intervenir la fuerza pública".

"Robles debe declarar en la comisión, y si no deberá intervenir la fuerza pública. No tiene ninguna causa en su contra, porque las hizo cerrar rápido", aseguró Valdés, en referencia a la convocatoria del asesor de Rosatti a la comisión de Juicio Político prevista para el 1 de agosto, a la que se citó además al exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D Alessandro.

En declaraciones a la TV Pública, el diputado del FdT sostuvo que (Horacio) "Rodríguez Larreta sacó a D´Alessandro no por Lago Escondido sino por esos diálogos con Robles, donde quedó al descubierto la complicidad", en referencia a los chats que trascendieron en los que se podría comprobar una relación entre ambos funcionarios.

Valdés hizo referencia además a la exposición ante la comisión de la exsecretaria de Provincias Silvina Batakis, que participó de las audiencias con las provincias donde se analizó el fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el porcentaje de coparticipación.

Para el legislador, "la declaración de Batakis fue muy importante porque se vincula con el motivo por el que empezamos el juicio político a la Corte, que no fue el fallo de la coparticipación sino la información que obtuvimos de medios públicos sobre Robles quien se vanagloriaba con Marcelo D´Alessandro sobre la salida del fallo".

"Le preguntamos si había estado Silvio Robles en esas reuniones, aunque no figuraba en las actas, y ella dijo que sí. ¿Por qué no figuró en el acta que labró la Corte de esa reunión?", se preguntó Valdés.