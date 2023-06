Elecciones 2023: Schiaretti tendrá como candidata a diputada a una histórica dirigente del peronismo

Tras su intento fallido de ingresar a Juntos por el Cambio, el Gobernador de Córdoba le ofreció la postulación para una banca en el Congreso a una dirigente del justicialismo bonaerense.

Luego de su fallido ingreso a Juntos por el Cambio - que provocó una crisis interna en la alianza opositora-, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, formalizó la alianza Hacemos por Nuestro País para competir por la candidatura a presidente en estas elecciones 2023. En las últimas horas, se develó el nombre de la histórica dirigente del justicialismo que encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a Radio Continental, la ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde reveló este viernes que será candidata por Schiaretti para ocupar una banca en la Cámara baja nacional. "Yo he tomado una decisión muy importante, porque no me gusta borrar con el codo lo que escribo con la mano, no podría ser otra cosa que peronista y ante un ofrecimiento de Schiaretti he aceptado ir como primera diputada nacional mujer", reconoció. "Nunca dejé la política. No ocupar cargos no significa irse", señaló la ex senadora.

Asimismo, añadió que cree "necesario revitalizar el Congreso e ir por temas concretos" ya que se manifestó "cansada de ver a la Cámara tan desprestigiada". Por otra parte, la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde fustigó a la conducción actual del Partido Justicialista Bonaerense , afirmando que "ha sido usurpado por La Cámpora". Y añadió: "Lamentablemente nos hemos quedado sin partido".

"Chiche" acompañó su esposo y exPresidente en roles relacionados a desarrollo social durante sus períodos en la gobernación bonaerense y en la presidencia de la Nación. También fue diputada entre 2003 y 2005. En ese año se hizo con una banca en el Senado por la provincia de Buenos Aires, pese a ser derrotada en la elección por Cristina Fernández de Kirchner; en la contienda que marcó la separación definitiva del kirchnerismo de Duhalde.

Schiaretti fue promocionado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular del radicalismo, Gerardo Morales, para que haga su ingreso a Juntos por el Cambio, donde encontró la resistencia de parte de la dirigente del PRO Patricia Bullrich y los representantes de la alianza opositora en Córdoba.

A raíz de esto, el gobernador de Córdoba presentó en este cierre de alianzas el espacio Hacemos por Nuestro País, conformado por su sector peronista cordobés, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales. También figuran dirigentes peronistas no kirchneristas como el diputado nacional Florencio Randazzo y el ex titular de la Anses Diego Bossio.