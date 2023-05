Elecciones 2023 San Juan: sorpresas, asperezas y un nuevo sistema electoral

Las elecciones generales, pero sin la máxima figura de gobernador, se celebraron en San Juan de una manera histórica. Lo que dejaron los comicios.

A la elección de San Juan no le faltaron condimentos para que sea histórica. No solo por la decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspendió la categoría para gobernador y vice, sino también porque no se cumplieron los pronósticos y especulaciones en la previa. Si bien el frente que conduce el gobernador Sergio Uñac se impuso en el 75% de los municipios, perdió la capital a manos del Frente Cambia San Juan, la versión local de Juntos por el Cambio.

A esa proyección errada, se le suman otras. Se dijo que habría dudas por el nuevo SIPAD (Sistema de Participación Democrática, antiguamente llamado Ley de Lemas) por el cual se eliminaron las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para darle lugar a un nuevo conteo de votos en donde había sociedades y consensos, pero no ocurrió. Se dijo que iba a ser una elección un tanto compleja, con resultados tardíos que llegarían después de la medianoche, pero no fue así. Se dijo que el giojismo está instalado en Rawson y que seguiría su línea triunfante pese a los nuevos rostros que se mostraban en el último tramo de la campaña, pero finalmente no fue así.

El batacazo de Susana Laciar en Capital fue una sorpresa incluso para Juntos por el Cambio, ya que creían que el principal competidor que ellos tenían y medían en las encuestas iba a quedar en primer lugar, un hombre que desde hace años busca la intendencia: Rodolfo Colombo. Fue una sorpresa que la que más midió y más votos recibió fuera una mujer, quien se convertiría en la primera dama que va a dirigir los destinos de la ciudad sanjuanina.

También fue sorpresa que, en Rivadavia, Alejandra Venerando (actual ministra de Salud) que era la segunda opción de Vamos San Juan en ese departamento, le ganase a la carta principal que tenía Uñac en el Oeste, que era Francisco Guevara. El exdiputado con historial en el Congreso Nacional. Sin embargo, la suma de los dos votos de ambos no valió para ganarle a la mano derecha de Fabián Martín (actual intendente y candidato a vicegobernador por Cambia San Juan). El hombre que continuará su legado será Sergio Miodowsky.

Es cierto que fue un gran triunfo el del gobernador Sergio Uñac, en la figura de su actual secretario de seguridad, Carlos Munisaga en Rawson. Una tierra con historia giojista, desde hace varios años, que fue conquistada por el uñaquismo con una mayoría contundente. Precisamente los primeros festejos llegarían en ese departamento ya que la tendencia general de los datos provisorios era irremontable. Munisada se quedaría así con la intendencia de Rawson.

En contrapartida, el escenario de consternación se situó en Capital cuando Emilio Baistrocchi salió a confirmar su derrota. El búnker que había quedado dispuesto para los festejos terminó siendo un lugar vacío sobre la medianoche. Fue un golpe casi inesperado para la línea oficial.

Pese a eso, el gobernador Sergio Uñac manifestó su conformidad por la elección que le dio 14 Diputados provinciales, los cuales representan el 75% del total legislativo. Y aseguró que "el electorado habló", reconoció el líder, y no tardó en cargar las tintas contra la Corte Suprema de Justicia que, con su jugada alarmante, a días de las elecciones, no sólo empañó la fiesta cívica y la llenó de incertidumbre, sino que además cambió el destino de varios distritos.

El día después, acercándose al mediodía pasadas las elecciones en San Juan, todavía quedan urnas por revisar el recuento definitivo de votos se realizará desde este martes a las 18 en el Tribunal Electoral, por lo cual se aguardan los resultados finales pero el escenario quedó prácticamente definido.

Dudas en algunos municipios

Sobre la medianoche del domingo, no todos tenían certezas. Así ocurrió en el departamento Angaco, en donde hubo dos caravanas de festejos de diferentes agrupaciones, aunque solo uno de esos dos candidatos se quedaría finalmente con la victoria. En una elección reñida, José Castro, el hombre de Marcelo Orrego, le quitaría la intendencia a Carlos Maza Pesé, actual representante de Sergio Uñac en ese municipio.

Pero claro, estos resultados pudieron darse por el nuevo sistema, que mide los votos con alianzas dentro de cada agrupación. Lo que antes resolvía las PASO, y dejaba pocos candidatos en el tablero, hoy se convirtió en una trampa para algunos que no tuvieron el apoyo suficiente en la sumatoria de esos votos. Por ejemplo, lo que sucedió con Capital refleja mucho la trampa del nuevo sistema que puede jugar a favor o en contra. En este caso, el candidato de Sergio Uñac sufrió una derrota por parte de su contrincante, Susana Laciar ya que ella acumuló los votos propios más los de Rodolfo Colombo superando ampliamente a Baistrocchi. La sorpresa fue que el otro candidato que tenía Uñac en ese lugar, Carlos Lorenzo, no hizo la elección que esperaban, entonces a Baistrocchi se le sumaron muy pocos votos. No le alcanzó para hacer la diferencia.

Este sistema de cómputos abre el tablero y despierta incertidumbre para las próximas elecciones que deberá afrontar San Juan, que tienen que ver con la máxima categoría de gobernador y vice. A la espera de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia sobre la candidatura de Sergio Uñac, comienzan a escucharse las especulaciones al respecto del resultado de la próxima elección. El giojismo aseguró durante la noche del domingo que vencerá al uñaquismo por sus propios errores.

Por otra parte, el orreguismo ve con buenos ojos los resultados obtenidos en los departamentos más grandes, con mayor cantidad de lectores, por lo cual visualiza una victoria. En contrapunto, Uñac está convencido de que podrá ser candidato y que triunfará en la elección teniendo en cuenta que fue víctima de procedimientos dudosos por parte del Máximo Tribunal Nacional y que sus derechos como ciudadano fueron violados.

Precisamente, el gobernador dejó entrever que antes de la presentación judicial realizada por un sector de Unidos por San Juan llegó una advertencia por parte de ese sector, justo una semana antes de que la Corte tomara la presentación y la utilizara para suspender las elecciones en la máxima categoría en San Juan. No tardó entonces en mencionar a Patricia Bullrich y su famoso tuit “les bajamos la elección”. Para Uñac fueron maniobras políticas, que desfavoreció a sus candidatos.

Una elección con asperezas

Los ciudadanos sanjuaninos se mostraron tranquilos y respetuosos al momento de elegir. De hecho, se esperaba que la concurrencia a las urnas fuera menor teniendo en cuenta que la máxima categoría no estaba en juego. Sin embargo, la asistencia en los comicios fue sorprendente y superó ampliamente el 75% de presencia del electorado.

Pero fueron elecciones convulsionadas para algunos sectores, ya que hubo varias denuncias en el Tribunal Electoral sobre votos que faltaban sobre mesas que abrieron después de las 9 de la mañana. Hubo roces también entre fiscales de la subagrupaciones que se enfrentaron duramente en varias escuelas.

Uno de los fiscales que se ubicaba en una escuela céntrica reconocida por la cantidad de electores fue detenido y puesto a disposición de Flagrancia por los disturbios que originó el medio de la elección a dos horas de abierto los comicios. Más tarde, en otra escuela, otra situación similar terminó con una nueva detención.