Elecciones 2023: Rossi adelantó que ni él ni Massa se tomarán licencia para la campaña

El Jefe de Gabinete acusó a los que proponen su salida y la de su compañero de fórmula del Gobierno de intentar desestabilizar el Ejecutivo.

El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria y jefe de gabinete, Agustín Rossi, habló sobre su futuro en el Gobierno y el de su compañero de fórmula y ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó que no tomarán licencia de sus cargos de cara a las elecciones 2023. En declaraciones radiales, el ministro coordinador además acusó a los que lo proponen de estar intentando desestabilizar al Ejecutivo.

"La Argentina no tiene tradición de pedir licencia o renuncia de alguien que está ocupando un cargo y se presenta en las elecciones", opinó el jefe de Gabinete, que destacó que se trata de "un estilo de la política argentina". "Nosotros estaremos al frente de nuestras funciones hasta que el presidente (Alberto Fernández) decida lo contrario", sostuvo Rossi, que se mantuvo en una línea similar a las declaraciones realizadas por Massa el día anterior.

De todos modos, el santafesino recordó que el jefe de Estado les planteó la necesidad de que "no se desvíe la atención de la gestión, porque es lo más importante". Al referirse a los planteos de algunos dirigentes que reclamaron que tanto Massa como Rossi se tomen licencia en el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, respectivamente, el ministro coordinador analizó: "Esos planteos tienen que ver con alguna otra cosa y alguien está buscando que con las salidas de Sergio y mía del Gobierno se genere alguna turbulencia".

Del cruce entre CFK y Macri

También habló sobre el cruce que mantuvieron en redes sociales los ex presidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner en torno a la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner: "El que no estuvo acorde a su investidura fue Macri, porque tuvo la posibilidad de hacer el gasoducto, pero no lo hizo por imposiciones del Fondo Monetario Internacional".

"Tendría que haberse llamado a recato y celebrar una obra importante. Cuando aparece la mezquindad política, se generan estas situaciones. Fue absolutamente inapropiado, innecesario lo que dijo", consideró Rossi, que ya había cruzado al fundador del PRO.

Finalmente, al ser consultado sobre el rol que tendrá la Vicepresidenta en la campaña de Unión por la Patria, el precandidato a sucederla respondió: "Es una decisión de Cristina y ella decidirá cómo, de qué manera, con qué intensidad y de qué forma se involucra en el proceso electoral".

Qué había dicho Massa

El lunes en diálogo con Radio Con Vos, Massa había señalado que continuará en el cargo, salvo que luego de las PASO se decida que otro funcionario ocupe su rol con el avance de la campaña presidencial.

"Sigo siendo ministro hasta el 10 de diciembre, salvo que tomemos la decisión de que la segunda etapa de la campaña sea mejor que alguien ocupe el rol. No estoy atado a ningún cargo pero se que tengo una responsabilidad. Hoy soy más ministro que candidato", sentenció el Ministro.

Y agregó: "Si miran mi agenda, está puesta en tecnología, la ampliación del paquete de créditos, en temas que tienen que ver con el trabajo cotidiano como funcionario. La mejor demostración de que le puedo ser útil al país es seguir trabajando todos los días con más fuerza".