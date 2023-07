Elecciones 2023: Rodríguez Larreta escuchó el spot de Patricia Bullrich y le contestó de forma tajante

El precandidato presidencial cruzó a su rival en la interna de Juntos por el Cambio por sus dichos en el spot de campaña de cara a las elecciones 2023.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a cuestionar a su contrincante en las PASO, Patricia Bullrich, y advirtió que "los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó". La exministra de Seguridad reivindica en su spot de campaña la "fuerza necesaria para introducir cambios en el país" y cuestiona el perfil dialoguista de su rival.

"Yo propongo un camino distinto al camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo", se diferenció Larreta en declaraciones a Radio con Vos en relación al spot de Bullrich que afirma: "Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias".

En otro orden, Larreta se refirió a los planes sociales e insistió en la necesidad de "sacar a los intermediarios" porque "ellos usan ese poder para exigirle a la gente que vaya a las marchas". También, opinó sobre la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y afirmó que "es un avance para Argentina y por supuesto me puso contento".

Además, el precandidato presidencial fue consultado por la polémica en torno a declaraciones discriminatorias realizadas por Franco Rinaldi, primer precandidato a legislador porteño del sector de Jorge Macri, y señaló que esas afirmaciones "están mal y punto". Al respecto, ahondó: "Pedimos que se rectifique y pidió disculpas de manera contundente. No hay ningún matiz, está mal y punto". Al respecto, dijo que Rinaldi "sigue siendo candidato" porque es la Junta Electoral de JxC "la que decide", en relación al pedido de la UCR porteña para que el postulante fuera apartado de las listas al considerar racistas y homofóbicas sus palabras.

Elecciones 2023: en su primer spot, Bullrich pidió a su electorado defender el ajuste en las calles

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023 Patricia Bullrich lanzó un primer y explosivo spot de campaña donde pidió a su electorado defender el ajuste en las calles. Hubo críticas a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

"Pato" salió fuerte con un mensaje que pone el acento en la "fuerza", y en el que advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser "defendido en las calles". La exministra de Seguridad sostiene, además, que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción", en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival en la interna de la coalición opositora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias", afirmó Bullrich en una voz en off. Al comienzo del spot se queja de que el gobierno de Macri hizo "las cosas a medias". Y propone ir "por todo".

Con la consigna "la fuerza del cambio", Bullrich plantea que su plan económico deberá "ser defendido en la calle", algo que -según ella- faltó durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019). "Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez", dice la exministra de Seguridad mientras se muestran imágenes de las protestas de diciembre de 2017, cuando en el Congreso se debatía la reforma previsional propuesta por Cambiemos (hoy JxC).

Esta idea, con la que la exministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa busca posicionarse como la líder del ala más dura del PRO, es rematada con un nuevo slogan de campaña: "Si no es todo, es nada".

"Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio", resume el spot de un minuto 24 segundos que comenzó esta tarde a ser difundido en redes sociales por distintos dirigentes cercanos a Bullrich.

El video finaliza con las palabras "orden, coraje, valentía y decisión" y el nombre de Bullrich y su compañero de fórmula, el ex diputado radical Luis Petri, con quien compartirá la boleta Lista132 B de JxC. Este spot, reformulado para diversos soportes, será uno de los que comenzará a circular desde este domingo 9 de julio a través de distintos medios de comunicación durante los siguientes 33 días.