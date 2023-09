Elecciones 2023: Ricardo Alfonsín pidió a los radicales que respalden a Massa

El embajador Argentino en España volvió a pedir a los militantes del partido centenario que apoyen al candidato a presidente de Unión por la Patria. Qué dijo sobre un eventual gobierno de Javier Milei.

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, reiteró su rechazo al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) en estas elecciones 2023, Javier Milei, adviritiendo que le generaría "temor" un gobierno del minarquista.

En ese marco, el ex diputado nacional volvió a pedirle a los militantes de la Unión Cívica Radical que apoyen la candidatura a presidente de Sergio Massa, por Unión por la Patria, afirmando que es el único que puede vencer al líder de LLA.

"Espero que los radicales en la primera vuelta voten de manera tal de asegurar que esté en el balotaje quien le pueda ganar a Milei, y el único que puede hacerlo es Sergio Massa", afirmó Ricardo Alfonsín, formado en el radicalismo e hijo del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín,

El Embajador señaló que "las democracias para que funcionen necesitan ciudadanos, sujetos interesados por sus propios problemas y los del conjunto y Milei quiere todo lo contrario".

"Me genera temor un posible gobierno de Milei. Espero que todos los argentinos nos demos cuenta de lo que representa un liderazgo que sostiene que lo mejor que pueden hacer los individuos por una sociedad es no ocuparse de ella, ser indiferentes, actuar con egoísmo social", sostuvo el ex diputado nacional.

Y siguió. "Es muy peligroso que los ciudadanos acompañen a un dirigente que cree que la relación entre su partido y el adversario tiene que ser como la que concibe él: ratas, parásito, inútiles, excremento humano le dice a los adversarios y hasta al Papa (Francisco) le dice que está manejado por Satán".

Ricardo Alfonsín, que mantiene diferencias del radicalismo respecto a las políticas del gobierno de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, opinó sobre el líder de LLA y advirtió que "siempre la violencia física comenzó con un lenguaje violento y antidemocrático".

"Milei está actuando como muchas veces actuaron otros liderazgos en el mundo que terminaron complicando la vida democrática de los argentinos. Espero que nos curemos en salud", concluyó.

A mediados de septiembre, el ex candidato a presidente había enviado un video para la inauguración del Ateneo Raúl Alfonsín en La Plata el que llamó a los militantes del partido centenario a que apoyen a los candidatos del peronismo.

"Cualquier radical que quiera seguir defendiendo las ideas del partido, la esencia del partido, que son sus ideas; cualquier radical que quiera seguir defendiendo los sectores populares, que para eso nacimos, se tienen que sentir mucho más cerca, en esta ocasión, en el orden nacional de la candidatura de Massa, en el orden provincial de la candidatura de (el gobernador Axel) Kicillof, en La Plata de la candidatura de Julio Alak y en la Ciudad de Buenos Aires de Leandro Santoro", señaló el embajador.

Con información de Noticias Argentinas.