Elecciones 2023: reapareció Vidal y se encolumnó detrás de Bullrich y destacó su "experiencia"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio encabezó una serie de actividades con el candidato a intendente de Paraná, Emmanuel Gainza. Qué dijo sobre las propuestas de Javier Milei.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal reapareció en la campaña, con una serie de actividades en Entre Ríos, junto al candidato a intendente de Paraná, Emmanuel Gainza. En ese marco, ratificó su respaldo a la postulante del espacio, Patricia Bullrich, de cara a las elecciones 2023.

La ex gobernadora bonaerense, que había apoyado en las PASO de Juntos por el Cambio al precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, se encolumnó detrás de la candidatura de Bullrich, de la que destacó la "experiencia" y el "coraje".

“Queremos una política de seguridad que pelee con el narcotráfico en serio, y no hay nadie en la Argentina que tenga la experiencia de haberlo hecho como Bullrich, de haber enfrentado no solo al narcotráfico sino a todas las mafias de la Argentina. Para eso hay que tener mucho coraje y experiencia”, expresó Vidal en declaraciones radiales.

Según planteó, su espacio debe enfocarse "en nuestras propuestas, que la educación sea obligatoria es lo que Sarmiento quiso para la Argentina, con 180 días de clases, queremos que haya un nuevo plan de alfabetización, cómo hacer para que los chicos vuelvan a aprender a leer y escribir”.

“Tenemos que enfocarnos en decirle a los argentinos, mucho de los cuales nos votaron en el 2015, en el 2019, en el 2021 que seguimos siendo ese espacio capaz de dar peleas con propuestas concretas, con equipos, y que la Argentina está en un situación de mucho dolor donde no podemos ni dar saltos al vacío ni seguir tolerando relatos”, sintetizó.

La expresión "salto al vacío" ya la había utilizado la diputada para criticar al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. En ese marco, Vidal planteó sus diferencias con las propuestas de campaña del minarquista.

“LLA plantea un sistema de vouchers, Milei ha planteado que la educación no tiene por que ser obligatoria. Nosotros no compartimos eso, yo creo en un país donde la educación sea obligatoria, porque justamente es la que te da libertad para elegir, sin educación no sos libre”, sintetizó.

Luego, recordó que Milei "plantea la libre portación de armas sin ningún tipo de regulación para que los ciudadanos se defiendan" y añadió: "Yo no quiero decirle a los ciudadanos que su seguridad depende de que tengan un arma en la casa, yo quiero decirles que van a tener un sistema de seguridad, una policía capacitada que los defienda a ellos”, agregó.

Por último, la ex gobernadora bonaerense dijo que “cuando nosotros discutimos qué cambio, para que de verdad ese cambio sea real, ese cambio no tenga vuelta atrás, que sea para siempre”.

"No alcanza con el liderazgo de una persona por mejor intencionada que sea. Para eso se necesita experiencia, equipos, gobernadores, intendentes, senadores, diputados, las reformas más importantes que la Argentina tiene que hacer son reformas que pasan por el congreso y ahí se requiere un número de apoyo determinado”, cerró.