Elecciones 2023: preocupado por el debate, Milei se recluyó y suspendió agenda

Rodeado de rumores, el candidato a presidente de La Libertad Avanza comenzó a trabajar para el cara a cara con sus adversarios. Quiénes lo asesoran.

Tras las recorridas de campaña para las elecciones 2023 y pese a rumores que circularon sobre su situación, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se enfocó esta semana en prepararse para el primer debate presidencial del domingo 1ro de octubre.

Tras la recorrida de Milei en Corrientes el sábado, el martes volvió a mostrarse con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. Al otro día, la situación del líder de LLA fue motivo de debate, a raíz de que el periodista de la CNN Fernando Del Rincón reveló que el candidato antiestado y antiderechos le bajó una entrevista pactada sin dar la "razón del porqué la cancela".

"Algo me enteré por ahí que decía su equipo que lo iban a guardar diez días. Yo me pregunto dónde lo van a guardar o por qué lo van a guardar. Serían respuestas muy importantes saberlas, sobre todo para los argentinos", dijo Del Rincón, que luego lanzó: "Porque a uno lo guardan por protección, seguridad o salud. O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen. Y si es por algo de salud también sería importante saberlo, dónde es que guardan a Milei. Ya cuando lo dejen salir, pues aquí lo espero Javi. Qué pena que no pueda tener la transparencia su equipo de dejarme salir por qué es que no".

Ante la consulta de El Destape, desde el entorno de Milei rechazaron de plano los dichos del periodista."No se hizo porque el lunes tuvo un problema el conductor, el martes tuvo una charla con el embajador de Estados Unidos y después no se pudo hacer porque Javier tuvo unas lineas de fiebre. De hecho, canceló encuentros con empresarios", explicaron.

"Está guardado Javier, metido en el debate", dijo un dirigente que milita en su espacio. Desde el entorno del candidato de LLA aclararon que Milei se encuentra "estudiando los contenidos de cada módulo" del debate y trabajando junto a los equipos técnicos para el cara a cara con los otros presidenciales.

Según puntualizaron, el equipo técnico está coordinado por Nicolás Posse, potencial jefe de Gabinete, y tienen especialistas en distintas áreas, quienes fueron anunciados como ministros o secretarios en un eventual gobierno mileísta. Entre estos están Sandra Pettovello (Capital Humano) y Martín Krause (Secretaría Educación). También se indicó que la candidata a vicepresidenta, la defensora de genocidas Victoria Villarruel, será quien asesore en Derechos Humanos.

Si bien es común que los candidatos tengan a un sparring (álguien que personifique a uno de los adversarios en un ensayo de debate), desde el campamento Milei negaron que lo estén implementando. También negaron que lo estén "coacheando".

Tampoco no quisieron adelantar estrategias del candidato de la motosierra sobre con cuál de sus adversario buscará confrontar o sobre qué tema profundizará. Sin embargo, informaron que el día del debate estará acompañado por su hermana y jefa de campaña, Karina Milei, Villarruel, Posse, Pettovello, el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, entre otros.

El primero de los debates presidenciales, que se realizará el domingo 22 en la Universidad de Santiago del Estero, tendrá dos antecedentes inmediatos: la participación de Villarruel y de Marra en los cara a cara de candidatos a vicepresidentes y jefes de gobierno porteño, respectivamente.

Los dos candidatos de LLA tuvieron estrategias diferentes. La defensora de genocidas reivindicó sus posturas de derecha, pero evitó la confrontación con los otros aspirantes a vice. Sus adversarios, por el contrario, le fueron al cruce a Villarruel.

Por el contrario, Marra atacó sistemáticamente al candidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria, Leandro Santoro, y evitó confrontar con Jorge Macri de Juntos por el Cambio, argumentando que lo enfrentará en el debate del balotaje. Sin embargo, desde LLA se fueron conformes del debate capitalino. "Creemos que ganó", afirmaron.

Sin embargo, fuentes de LLA relativizaron que hayan tenido en cuenta los debates de Marra y Villarruel como parámetro de lo que pueda suceder en el cara a cara de los presidenciales. "Depende, son distintos", opinaron.