Elecciones 2023 PBA: Milei confirmó que Carolina Píparo será su candidata a gobernadora

El precandidato a Presidente por La Libertad Avanza anunció su fórmula para el territorio bonaerense luego de la baja de Guillermo Britos la semana pasada.

Javier Milei, precandidato presidencial de La Libertad Avanza, confirmó este martes que Carolina Píparo será su precandidata a gobernadora para la provincia de Buenos Aires. Irá acompañada del abogado Francisco Oneto como precandidato a vicegobernador.

"Carolina reúne las cualidades que debe tener quien gobierne la provincia de Buenos Aires. Integridad moral y ética, lucha contra el delito y coherencia. Es un honor que nos acompañe", sostuvo Milei a través de un comunicado difundido desde LLA.

El referente de los libertarios agregó que Píparo "es una persona que desde hace más de diez años lucha incansablemente contra la inseguridad, que, además de la inflación, es el principal flagelo que padecen los bonaerenses. Nuestra propuesta es tolerancia cero al delito", agregó.

Por su parte, Píparo afirmó que "le agradezco a Javier la confianza en mí para seguir llevando las ideas de la libertad a toda la provincia. Se que podemos hacer la diferencia porque somos diferentes, porque llegamos hasta acá con todo en contra, pero diciendo la verdad y contando claramente lo que vinimos a hacer en el país y en la provincia. Nosotros vinimos a sacarle el poder a los criminales y vamos a devolverle el poder a la gente", añadió.

"Nuestra prioridad es la seguridad y que sean los delincuentes los que piensen veinte veces antes de salir a la calle para arruinarle la vida a los vecinos. Tenemos ideas prácticas y posibles, vamos a terminar con la puerta giratoria y van a ser los criminales los que tengan miedo. Estamos preparados para poner a la provincia en el camino de la prosperidad", cerró la actual diputada nacional.

Píparo había sido electa diputada nacional en 2021 por Avanza Libertad, el partido que lidera José Luis Espert, pero desde el año pasado se distanció de ese espacio y se acercó al armado de Milei.

Oneto, el postulante a vicegobernador, es abogado penalista especializando en Derecho Penal y Criminología (UBA), y ex miembro titular de la Comisión de Defensa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, además de conferencista internacional.

Los candidatos de Javier Milei para las elecciones 2023

De este modo, Milei logró conformar una nueva fórmula para la gobernación bonaerense, luego de que su precandidato anterior, Guillermo Britos, confirmase la semana pasada que finalmente no se postularía por el espacio libertario.

Milei señaló que con Britos "no llegamos a un acuerdo, porque hay cosas que la política tradicional no entiende. Nosotros respetamos a la gente que trabajó con nosotros desde el principio y no los iba a traicionar".

El economista liberal despejó así sus principales incógnitas de cara al cierre de listas, en tanto ya confirmó oficialmente que Victoria Villarruel será su precandidata a vicepresidenta y que Ramiro Marra será su postulante a jefe de Gobierno porteño, mientras que bajó a su candidatos en la mayoría de las demás provincias.

Aun así, le resta confirmar su lista en Chubut, ya que su candidato a gobernador, César Treffinger, fue descalificado por el Tribunal Electoral por no cumplir con la residencia necesaria.