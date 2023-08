Elecciones 2023: "Muchísimos radicales van a votar a Massa", la revelación de un dirigente de la UCR

Lo contó un referente del radicalismo en El Destape TV. Y dio detalles de la interna en JxC.

El dirigente de la Unión Cívica Radical Federico Storani reveló, en medio del debate entre un supuesto balotaje de Sergio Massa con Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones 2023 en noviembre: "Muchísimos radicales van a votar a Massa". En diálogo con El Destape TV, el radical manifestó: "Si llega Massa y Milei al balotaje, casi no tengo ninguna duda que muchísimos radicales van a votar a Massa". Y explicó por qué: "Por una cuestión de defensa propia".



En esa línea, el radical explicó: "Si no hay eficacia en resolver los problemas que la sociedad demanda, un poco se apuesta a cualquier cosa. Lo mismo pasó con Donald Trump en Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil, con un crecimiento muy importante que se vio en España con Vox". Sobre el debate de las derechas en el mundo, Storani contó que "no es un fenómeno aislado. Aquí irrumpe con brutalidad. No es solamente el 'voto bronca'", dijo. Y en relación a las propuestas de Javier Milei, remarcó: "Los vouchers van a producir un aumento de la desigualdad y una pérdida al derecho".

Por otro lado, contó las internas que hay en JxC. "Hay un debate en curso en el radicalismo. Tiene que recuperar si o si su identidad", expresó. Y sobre las declaraciones de Maximiliano Pullaro acerca de un balotaje entre Massa y Milei dijo: "Me sorprendió mucho. Me debo una conversación con él".

Pullaro, que le ganó la interna a Carolina Losada por la gobernación de Santa Fe, dijo que votaría a Milei en un mano a mano con el tigrense. El hecho generó debate interno en el macrismo. Otro radical, como Martín Tetaz, hace días había manifestado el mismo mensaje.

Storani se refirió a la relación de Juntos por el Cambio y la UCR, y señaló: "En JxC hay algunos personajes que compiten en parecerse al pensamiento de Milei. El caso de Mauricio Macri y muchos otros". Y argumentó: "Está en riesgo la democracia desde mi punto de vista. No es que vaya a haber un quiebre institucional, pero va a haber un fenomenal retroceso en conquistas muy importantes".



Por último, el ex ministro de Interior de la Nación durante el mandato de Fernando de la Rúa habló sobre el ingreso de Argentina a los BRICS y las declaraciones de algunos dirigentes: "He criticado con muchísima dureza la estupidez esta prejuiciosa de no integrar los BRICS. Además de mejorar nuestra posibilidad como miembro plena con nuestro intercambio comercial, científico, tecnológico... son fuentes de financiamiento alternativo", concluyó.