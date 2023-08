Elecciones 2023: Milei intentó suavizar su discurso sobre los planes sociales

El candidato libertario dijo que, entrado su gobierno, cuando los beneficiarios consigan trabajo, se eliminarán de forma progresiva. En su misma propuesta, sostiene que se creará empleo a través del desguace del Estado y de la reforma laboral.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Javier Milei, dijo este martes que, en caso de ser electo presidente, no eliminará de forma inmediata los planes sociales. "Los planes sociales no se tocan", señaló el diputado libertario, aunque aclaró que eliminaría la intermediación entre el Estado y los beneficiarios.

En su plataforma electoral, LLA había aclarado que entre sus propuestas de segunda generación, a mediano plazo, "comenzarán a eliminarse de forma progresiva los planes sociales a medida que se generen otros ingresos como consecuencia de la creación de puestos de trabajo en el sector privado, liquidación del Banco Central de la República Argentina, estableciendo un sistema de banca Simons, con encajes al 100% para depósitos a la vista". Estos empleos que el espacio augura que crearían se generarían a través de la reducción drástica del gasto público y la reforma laboral, fórmulas intentadas en el pasado que no dieron resultado. Respecto a los planes sociales, no aclaró qué sucedería en caso de que no se generaran esos puestos de trabajo.

"Los planes sociales no se tocan porque los que están recibiendo los planes sociales son víctimas del sistema, no los victimarios. Los victimarios son los malditos políticos que esclavizan a la gente", expresó en diálogo con Crónica TV. Esta aclaración fue en la misma línea de las declaraciones que había hecho recientemente el libertario.

Además, el dirigente reiteró que su idea es suprimir la intermediación entre el Estado y los beneficiarios de asignaciones. "Nosotros, de hecho, estamos trabajando en un sistema para eliminar la intermediación y que la gente reciba ese dinero de manera directa. Y no con estos delincuentes que gestionan todo esto y le sacan la plata a la gente", manifestó.

Asimismo, Milei explicó como funcionaría el Ministerio de Capital Humano, organismo que crearía en caso de ser jefe de Estado. "Tiene cuatro áreas: niñez y familia, salud, educación y trabajo. Vos acompañás todo ese proceso desde que el niño nace, hasta que lo tenés que cuidar y también a su familia, y que puedan estudiar y formarse y hacerse de herramientas para después poder ingresar al mundo del trabajo", señaló.

"Vos no podés castigar a las víctimas. Tenés que ir por el victimario, no por la víctima. Nosotros vamos a ir contra los delincuentes, que son los victimarios. En ese sentido, lo que vos tenés es que se le va a dar contención a esa gente y se va a ir contra los dirigentes", sostuvo Milei, y agregó: "La política social, lo que tiene de distinto en nuestro diseño, es que mientras hoy la política social consta de dar asistencia y generar esclavos, nosotros no te damos el pescado, te vamos a enseñar a pescar. Y en el mientras tanto te damos contención. Mientras que te damos contención, te enseñamos a pescar. Es decir, te hacemos libre".