Elecciones 2023: los precandidatos a intendentes de UxP y JxC en los municipios del GBA

Oficialismo y oposición irán a PASO en la mayoría de los municipios del Gran Buenos Aires, la zona más densamente poblada del país.

Tras el cierre de candidatos, tanto Unión por la Patria (UP) como Juntos por el Cambio (JxC) irán a las PASO en la mayoría de los municipios del Gran Buenos Aires, la zona más populosa del principal distrito electoral del país. Incluso, en algunos distritos habrá varias listas de un mismo espacio político.

En La Matanza, el oficialismo dirimirá postulante a la intendencia en una interna entre el actual jefe comunal, Fernando Espinoza y la diputada provincial Patricia Cubría, del Movimiento Evita, entre otras fuerzas. En cambio en el caso de JxC, el precandidato a intendente por el sector referenciado en Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli será el concejal y dirigente de la Coalición Cívica (CC) Héctor "Toty" Flores. Por el lado del sector de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, el concejal Eduardo "Lalo" Creus será el precandidato.

En General San Martín la coalición oficialista también tendrá internas. El actual intendente Fernando Moreira competirá con el diputado nacional Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita. Por el lado de JxC, en la lista de Bullrich inscripta como "La fuerza del cambio" irá el ex ministro de Desarrollo Social en la gestión de María Eugenia Vidal, Santiago López Medrano.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, irá por su reelección con una lista única integrada por todas las agrupaciones de UP, mientras que el candidato de la lista de Rodríguez Larreta denominada "El cambio de nuestras vidas" será el actual concejal, David Zencich.

También en la zona oeste del conurbano, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, buscará su reelección pero competirá en las PASO con el referente de La Cámpora local Damián Selci, quien reemplazó a Zabaleta en sus funciones cuando este último estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Social, desde agosto de 2021 hasta octubre de 2022. Selci cuenta con el apoyo de Sergio Massa. En tanto, para la lista que encabeza Larreta se presentará el actual concejal del municipio Lucas Delfino.

En el partido de Moreno, la actual intendenta y referente del Movimiento Evita Mariel Fernández buscará la reelección y enfrentará en la interna de UP al presidente de Trenes Argentinos, Damian Contreras. La interna de JxC en ese municipio se dirimirá entre el dirigente del PRO Aníbal Asseff, respaldado por Rodríguez Larreta, y la concejal local Gisel Agostinelli, candidata de Bullrich.

En Tigre, la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, será candidata por la coalición oficialista y competirá en las PASO contra el actual jefe comunal, Julio Zamora. El presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas, se presentará en la nómina de Rodríguez Larreta y competirá con el candidato de Bullrich, Claudio Cufré, que ocupará el primer lugar en la lista local luego que Nicolás Massot anunciara que iría como precandidato a diputado nacional para "La fuerza del cambio".

En el municipio de San Isidro, la concejala de ese distrito Macarena Posse se presentará como precandidata a intendenta en la lista de Rodríguez Larreta, luego que su padre Gustavo Posse aceptara acompañar la fórmula a la Gobernación bonaerense que encabeza Santilli. Después de casi 24 años y tras seis mandatos consecutivos al frente de la administración municipal de San Isidro, Posse lanzó a su hija como sucesora, que tendrá como contrincante al concejal del Frente Renovador, Federico Meca.

En San Miguel, otro de los territorios donde gobierna JxC a nivel local, el intendente Jaime Méndez buscará la reelección y llevará la boleta de Patricia Bullrich para enfrentar a Max Perkins, ex funcionario municipal que tiene el acompañamiento de Larreta. El frente UP contará con tres concejales como postulantes a la intendencia a las PASO en esa localidad: Juan José Castro, que se presenta con el aval de La Cámpora; Javier Pérez, de la Asociación Bancaria, que cuenta con el apoyo de Sergio Palazzo; y Cristian Mayal, que tiene como referente al ex concejal Franco Laporta.

En Ituzaingó, Pablo Descalzo, hijo del actual intendente Alberto Descalzo, será el candidato oficialista. Luego de siete mandatos, Descalzo padre decidió no presentar su candidatura y postular a su hijo, que competirá contra la licenciada en Educación, Natalia Peluso, del Movimiento Evita. El concejal y presidente del bloque Juntos en Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo, se presentará como precandidato a intendente por la lista de Larreta.

En el conurbano sur, el intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, buscará la reelección con la lista de UP. Por JxC, el candidato de "el cambio de nuestras vidas" será el actual presidente del bloque de concejales Maximiliano Gallucci, quien trabaja con Santilli desde hace algunos años; y el elegido por Bullrich será el ex defensor del pueblo, Sebastián Vinagre.

El actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín, será el candidato de UP en Lomas de Zamora y lo acompañará como primer candidato a concejal el actual intendente en uso de licencia por su función de jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. En la lista de Rodríguez Larreta se presentará como intendente en esa ciudad el titular del partido vecinal Unidos por Lomas, Guillermo Viñuales.

En el partido de Quilmes, la intendenta Mayra Mendoza buscará un nuevo mandato al frente del municipio por UxP; y la lista de "El cambio de nuestras vidas" apostará por el exjefe comunal Martiniano Molina, que tendrá como rival a Walter Queijeiro, quien encabezará "La fuerza del cambio" a nivel local.

En el partido de Lanús, Grindetti -intendente en uso de licencia- apoyó la candidatura de quien lo reemplazó en el municipio cuando asumió la presidencia de Independiente: su jefe de Gabinete, Diego Kravetz. Pero la lista de Rodríguez Larreta también presentará para la interna al dirigente local Ignacio Moroni, que forma parte del espacio que conduce la diputada nacional Graciela Camaño. Por UP también habrá competencia interna en Lanús: está confirmado que el diputado provincial y ex presidente del club Lanús Nicolás Russo volverá a presentarse como intendente y competirá contra el concejal y presidente del PJ local, Julián Álvarez, y el concejal Agustín Balladares del Movimiento Evita.

En el distrito de Esteban Echeverría, que comanda Fernando Gray desde 2007, el jefe comunal volverá a intentar la reelección. Por el lado de JxC en ese distrito, el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini, quedó como candidato de la lista de Rodríguez Larreta luego que Evert Van Tooren declinara su postulación.

El actual diputado provincial Mariano Cascallares, que se encuentra en uso de licencia en la intendencia de Almirante Brown, volverá a encabezar la lista por UP en ese partido del conurbano sur. La oposición en ese distrito tendrá interna: la concejal Agustina Serrano Gómez firmó la precandidatura en la lista de Rodríguez Larreta y la diputada provincial Florencia Retamoso hizo lo propio encabezando la lista de Bullrich.

En el municipio de Berazategui, el actual intendente Juan José Mussi irá por su reelección, y la lista de JxC del "el cambio de nuestras vidas" tendrá al actual presidente del bloque del Concejo Deliberante, Julián Amendolaggine, como precandidato a intendente.

Por su parte, el actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, confirmó su precandidatura a intendente de Malvinas Argentinas por UP.

En el partido de Ezeiza, Gastón Granados, hijo del actual intendente Alejandro Granados, será el representante del frente UP y por JxC es oficial la precandidatura de Pedro Brichta en la boleta de Rodríguez Larreta.

Uno a uno, la lista de los precandidatos en el conurbano bonaerense

ALMIRANTE BROWN

-UP: Mariano Cascallares, intendente en uso de licencia, diputado provincial.

-JxC- Larreta: Agustina Serrano Gómez, concejala

-JxC- Bullrich: diputada provincial, Florencia Retamoso.

- LLA: Emilia Ambruster, duñea de una inmobiliaria en Adrogué.

AVELLANEDA

-UP: Jorge Ferraresi, actual intendente.

-JxC- Larreta: Maximiliano Gallucci, presidente del bloque de concejales.

-JxC- Bullrich: Lucas Yacob, concejal

- LLA: Matías Ascurra

BERAZATEGUI

-UP: Juan José Mussi, actual intendente.

-JxC- Larreta: Julián Amendolaggine, ex funcionario de María Eugenia Vidal

-JxC- Bullrich: Dante Morini, dirigente del espacio de Joaquín de la Torre.

- LLA: Mario Molver

BERISSO

-UP: Fabián Cagliardi, actual intendente.

-FIT: Patricia Mesa

-JxC- Larreta: Pablo Swar

-JxC- Bullrich: Matías Nanni

-Nuevo Más: Facundo Gaspari

CAÑUELAS

-UP: Marissa Fassi, actual intendenta.

-JxC- Larreta: Santiago Mac Goey

-JxC- Bullrich: Carlos Álvarez

- LLA: Evelyn Cantoni

ENSENADA

-UP: Mario Secco, actual intendente.

-JxC- Larreta: Gustavo Asnaghi, concejal

-JxC- Bullrich: Leandro Rojas, concejal.

-FIT: Oscar Maidana

-Nuevo Más: Juana Gamarra

ESCOBAR

-UP: Ariel Sujarchuk, intendente en uso de licencia.

-JxC- Bullrich: Walter Klix

-JxC- Larreta: Mariano Castagnaro, del Movimiento de Integración y Desarrollo.

ESTEBAN ECHEVERRÍA

-UP: Fernando Gray, actual intendente

-JxC- Larreta: Pablo Domenichini, diputado provincial de Juntos y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB).

-JxC- Bullrich: Luciano Gómez Alvariño, concejal

- LLA: Carlos Giuliani

EZEIZA

-UP: Gastón Granados, funcionario municipal.

-JxC- Larreta: Carlos Casero, ex Secretario de Salud

-JxC- Bullrich: Néstor Franco.

FLORENCIO VARELA

-UP: Andrés Watson, actual intendente

-JxC- Larreta: Florencia Casamiquela, acompañó a Florencio Randazzo en 2017.

-JxC- Bullrich: Mario Kanashiro, fue candidato a intendente en 2019 por el lavagnismo

-LLA: Nicolas Scrocchi

GENERAL RODRÍGUEZ

-UP: Mauro García, actual intendente

-JxC- Larreta: Darío Kubar, ex intendente.

-JxC- Bullrich: Fabián Polverini

GENERAL SAN MARTÍN

-UP- Fernando Moreira, actual intendente.

-UP- Leonardo Grosso, diputado nacional.

-JxC- Bullrich: Santiago López Medrano, ex ministro de Desarrollo Social

-JxC- Larreta: Mauricio D'Alessandro, ex diputado provincial

HURLINGHAM

-UP- Juan Zabaleta, actual intendente

-UP- Damián Selci, concejal y ex intendente interino

-JxC- Larreta: Lucas Delfino, concejal

-JxC- Bullrich: Andrea Giorgini.

-FIT: Jonathan Castronuovo, docente.

- LLA: Rafael De Francesco, juez de faltas.

ITUZAINGO

-UP- Pablo Descalzo

-UP- Natalia Peluso, directora en el Ministerio de Educación de la nación

-JxC- Bullrich: Walter Lanaro, senador provincial

-JxC- Larreta: Gastón Di Castenuovo, concejal

-FIT: Cinthia Lorena Rizzo, docente.

JOSÉ C. PAZ

-UP: Ishii, Mario, actual intendente.

-JxC- Larreta: Ezequiel Pazos

-Jxc- Bullrich: Verónica Fierro

LA MATANZA

-UP- Fernando Espinoza, actual intendente

-UP- Patricia Cubría, dirigente del movimiento Evita, ex diputada bonaerense.

-JxC- Larreta: Héctor "Toty" Flores, concejal.

-JxC- Bullrich: Eduardo "Lalo" Creus, concejal.

-JxC-UCR: Josefina Mendoza, ex legisladora

-Nuevo MÁS: Soledad Rojas

-FIT- Natalia Hernández, docente y concejala

-FIT- Juan Romero, docente y concejal.

-Libres del Sur: Marcela Sánchez.

LA PLATA

-JxC- Larreta: Julio Garro, actual intendente.

-JxC- Bullrich: Juan Pablo Allan, senador provincial.

-UP- Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

-UP- Paula Lambertini, concejala y jefa regional de Anses La Plata

-UP- Luis Arias, ex juez y concejal

-UP- Guillermo Escudero, concejal

-UP- Gastón Castagnetto, presidente del Partido Kolina Buenos Aires y director del Sistema Alimentario Escolar.

-FIT- Luana Simioni, delegada de ATE en IOMA

-FIT- Daniel Rapanelli, docente.

- LLA: Luciano Gauna

-Nuevo MÁS: Eric Simonetti, docente.

-Libres del Sur: Victoria Estermann, licenciada y profesora en sociología.

-Vecinos Unidos: Mariano Penas, escribano.

-Hacemos por Nuestro País: Alejandro Santecchia.

LANÚS

-JxC- Bullrich: Diego Kravetz, intendente interino.

-JxC- Larreta: Ignacio Morini, responde a la estructura de la diputada nacional Graciela Camaño.

-UP- Julián Álvarez, el candidato de La Cámpora.

-UP- Agustín Balladares, concejal del Movimiento Evita, vice del PJ local.

-UP- Nicolás Russo, precandidato del Frente Renovador

-UP- Victor de Genaro, dirigente de Unidad Popular.

- LLA: Juan Del Oso

LOMAS DE ZAMORA

-UP: Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense

-JxC- Larreta: Guillermo Viñuales, ex Jefe de Gabinete de la gestión de Martín Insaurralde

-JxC- Bullrich: Nicolás Bari, consejero escolar

- LLA: Carlos Fiorentino

LUJÁN

-UP: Leo Boto, intendente actual

-JxC- Larreta: Héctor Griffini, concejal

-JxC- Bullrich: Marcelo Musso

- LLA: Guido Barrichi

-FIT- Arnoldo Troncoso

-FIT- Patricio Grande

MALVINAS ARGENTINAS

-UP: Leonardo Nardini, intendente en uso de licencia, actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos

-JxC: Lucas Aparicio, concejal.

-FIT: Yésica Suárez

-Libres del Sur: Gabriela Aranda

MERLO

-UP: Gustavo Menéndez, intendente en uso de licencia.

-JxC- Larreta: David Zencich, concejal

-JxC- Bullrich: Pablo Cocuzza, concejal

-Crecer: Raúl Othacehé, ex intendente

-FIT: Flavia Tessone.

MORENO

-UP- Mariel Fernández, actual intendenta.

-UP- Damián Contreras

-JxC- Larreta: Anibal Asseff, ex senador porvincial.

-JxC- Bullrich: Gisela Agostinelli

-FIT: Lorena Pereira, concejala.

- LLA: Andrea Vera.

MORÓN

UP: Lucas Ghi, actual intendente.

-JxC- Larreta: Leandro Ugartemendia, concejal

-JxC- Bullrich: Analía Zapulla

-FIT: Luis Clutet, ferroviario

PILAR

-UP: Federico Achával, actual intendente

-JxC- Bullrich: Adriana Cáceres,

-JxC- Bullrich: Andrés Genna

-JxC- Larreta: Sebastián Neuspiller, concejal

QUILMES

-UP: Mayra Mendoza, actual intendenta.

-JxC- Larreta: Martiniano Molina

-JxC- Bullrich: el periodista Walter Queijeiro, dirigente cercano a Joaquín de la Torre.

- LLA: Miguel Lezcano

SAN FERNANDO

-UP: Juan Andreotti, actual intendente.

-JxC- Larreta: Agustina Ciarletta, concejala

-JxC- Bullrich: Ariel Suárez, remero olímpico.

-Libres del Sur: Claudio Servetto, abogado.

SAN ISIDRO

-JxC- Larreta: Macarena Posse, concejala

-JxC- Bullrich: Ramón Lanús, concejal.

-UP- Federico Meca, concejal

-UP- Mateo Bartolini, concejal.

SAN MIGUEL

-JxC- Bullrich: Jaime Méndez, actual intendente.

-JxC- Larreta: Max Perkins, ex funcionario municipal

-UP- Juanjo Castro, titular del PJ.

-UP- Javier Pérez, concejal y sindicalista.

-UP- Cristian Mayal, concejal.

-UP- Humberto Fernández, ex presidente del PJ

SAN VICENTE

-UP: Nicolás Mantegazza, actual intendente.

-JxC- Larreta: Federico Tomazín, ex concejal.

-JxC- Bullrich: Marcelo Raimondo, concejal.

- LLA: Carlos Maciel, ex subsecretario de Seguridad del Municipio y policía retirado

TIGRE

-UP- Julio Zamora, actual intendente.

-UP- Malena Galmarini, presidenta de AYSA.

-JxC- Larreta: Segundo Cernadas, concejal

-JxC- Bullrich: Claudio Cufré.

TRES DE FEBRERO

-JxC- Larreta: Diego Valenzuela, actual intendente.

-JxC- Bullrich: Gustavo Spalletti, ex funcionario municipal

-UP- Juan Debandi, La Cámpora

-UP- Daniel Menéndez, referente de Somos Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social

-UP- Lis Díaz, concejala del Movimiento Evita

VICENTE LÓPEZ

-JxC- Larreta: Soledad Martínez, actual intendenta interina.

-UP: Lucas Boyanovsky, concejal y director de PAMI.