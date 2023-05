Elecciones 2023: los memes más desopilantes de la entrevista a Cristina Kirchner

Las redes sociales se inundaron de mensajes sobre la nota que dio la Vicepresidenta a C5N.

Cristina Kirchner fue entrevistada luego de seis años y las redes sociales se inundaron de mensajes con humor sobre la nota que dio la Vicepresidenta en C5N. Hubo memes para todos los gustos. Qué se dijo.

Hubo tuits sobre la repetición de que Cristina no será candidata. Algunos muy ocurrentes. La vice viene repitiendo que no estará en la boleta electoral ante una militancia que no para de cantar "Cristina Presidenta".

También hubo mucho momento de diversión en las redes sobre el elogio a Carlos Maslatón, el liberal que votará a Javier Milei pero que sin embargo estima a CFK. Hasta puso su clásico "Friday i'm in love" hecho meme, pero con CFK.

También hubo burlas malintencionadas contra Gustavo Sylvestre. El periodista que entrevistó en C5N a Cristina Kirchner fue Pablo Duggan. Hace días, "El Gato" había lanzado que sería "candidata" la vice. Algo que finalmente no ocurrió.

Y hubo palitos también para Duggan, por las interrupciones que hizo en la entrevista a la Vicepresidenta, que más de una vez le respondió con dureza por no dejarla hablar. En Twitter no lo perdonaron...

Cristina, esa mujer

La vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a su condición de mujer en la política y recordó que Néstor, poco tiempo antes de morir, le reconoció que eso había influido en la imagen social que hay sobre ella. En diálogo con C5N, la Vicepresidenta aseguró que no es rencorosa, ni vengativa y se rió de cómo medios como Clarín instalaron esa versión: "Néstor me lo discutía mucho a lo de la mujer y poco tiempo antes de partir me reconoció ese tema, me dijo no te bancan y encima si les ganás una discusión sonaste".

También hizo un chiste al entrevistador Pablo Duggan, quien ha tenido duras críticas en su contra, y le lanzó: "Eras muy odioso, eras muy odioso, ¿Viste que no soy rencorosa?". Seguidamente y ante la pregunta del periodista por su característica de entablar vínculos con personas que la han criticado o menospreciado, la Vicepresidenta recordó y tomó como propias las palabras de un gobernador de Santa Cruz que le solía decir: "En política los agravios prescriben a los seis meses". Por último y en tono jocoso dijo que si tuviese que hacer un archivo de políticos solo se quedaría con Máximo, con Wado, con el Cuervo Larroque y con algún otro más.

Cristina Kirchner también se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó el ex presidente Mauricio Macri y explicó que en sus opiniones sobre las consecuencias del tratado "no hay un posicionamiento ideológico o dogmático". "Son las consecuencias del programa que impone, el FMI pone el timón porque siempre fue así. No es una cosa que sucede ahora", aseguró Cristina en diálogo con C5N.

La Vicepresidenta aseguró que el plan del FMI es un "programa financiero" y explicó que la estructura del acuerdo establece la condición de endeudarse en moneda dura, tener una tasa de interés alta y que eso necesariamente deriva en un proceso inflacionario. Así lo explicó: "El endeudamiento en moneda dura, tasa de interés alta y escasez de dólares y esto unido a la tasa d enteres es iguala proceso inflacionario, no hay misterio para esto".