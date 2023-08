Elecciones 2023:Larreta y Bullrich cancelaron sus cierres de campaña por la muerte de Morena Rodríguez

Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio dieron de baja las actividades previas a la veda por las PASO, por la muerte de una joven de 11 años en Lanús.

Tras la muerte de la joven Morena Domiguez tras ser asaltada en Lanús, los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dieron de baja sus cierres de campaña de cara a las PASO previas a las elecciones 2023.

De esta manera, los presidenciales de la alianza opositora se sumaron a los precandidatos a jefe de Gobierno y gobernador bonaerense, Martín Lousteau y Néstor Grindetti, que también optaron por bajar sus cierres de campaña. En el caso de este último, iba a ser en conjunto con el de Bullrich en Lanús.

"No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla", expresó a través de sus redes sociales Rodríguez Larreta, que dio de baja su acto de clausura de campaña en la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata.

Por su parte, Bullrich no hará su cierre de campaña, que se iba a realizar en Lanús, donde ocurrió el asesinato de la joven. "Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible", expresó Bullrich, buscando politizar el hecho.

Lousteau, a su turno, informó que "debido al aberrante crimen que nos conmueve a todos, resolvimos suspender el mensaje final y toda la actividad de campaña que teníamos prevista para hoy a las 17 en Parque Centenario" y agregó: "Acompañamos en este doloroso momento a la familia y amigos de Morena".

Grindetti - intendente en uso de licencia de Lanús - iba a tener su cierre de campaña junto con el de Bullrich en ese distrito, junto al jefe comunal interino y precandidato al cargo, Diego Kravetz.

"Otro lamentable hecho de inseguridad que nos conmociona y nos entristece terriblemente. Mi acompañamiento a la familia de Morena. Está todo el equipo de seguridad del municipio de Lanús trabajando para dar con los responsables", sostuvo el precandidato a gobernador, que agregó: "Tenemos que entender que la lucha contra la delincuencia tiene que ser una política de estado sin ideologismos ni especulaciones".

Morena Domínguez, de 11 años, murió luego de ser víctima de un asalto, en Lanús, cometido por motochorros que la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando al colegio. Por el caso quedó aprehendido un adolescente de 14 años, informaron fuentes del municipio.

El sospechoso, que por su edad es inimputable, quedó alojado en la comisaría 5ta. de Lanús, donde esta tarde estaba la cúpula policial y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y quedará a disposición del Fuero Penal Juvenil de Lomas de Zamora.