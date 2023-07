Elecciones 2023: Larreta respaldó a De Loredo y le bajó el tono a la pelea con Bullrich

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio fue a la ciudad de Córdoba a apoyar al candidato a intendente por el radicalismo y se refirió a las pujas internas en la alianza opositora.

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta visitó la ciudad de Córdoba para respaldar al candidato a intendente Rodrigo De Loredo y se refirió a la interna de la alianza opositora a nivel nacional.

Rodríguez Larreta y De Loredo, además de la candidata a viceintendenta Soher El Sukaria, recorrieron la planta de una empresa de autopartes para maquinarias agrícolas en la capital cordobesa, en el marco de una agenda que incluye un encuentro con radicales en Río Tercero y con candidatos a diputados e intendentes en VIlla María

Sobre el camino hacia las PASO y la interna de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta manifestó: “Las peleas necesitan dos. A mí no me van a escuchar nunca criticar, agraviar a nadie, por más que otros lo hagan conmigo. La unidad ante todo". Si bien no da nombres, el alcalde capitalino alude a su adversaria en la PASO de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

En ese marco, sostuvo que "para ganarle al kirchnerismo y derrotar la inseguridad y darle la pelea a las mafias de la droga, bajar la inflación y hacer que las empresas puedan vender más en el exterior y generar más puestos de trabajo, necesitamos estar juntos”.

Sobre el candidato radical de Juntos por el Cambio el jefe de Gobierno porteño aseguró que De Loredo “va a ser el próximo intendente de la Ciudad de Córdoba” y que los dos tienen "gestión, experiencia y trayectoria que es lo que necesitamos para cambiarle la vida a los argentinos”.

Además, señaló que compartió con De Loredo "la experiencia de la Ciudad en el traspaso de la Policía, para resolver el problema de la inseguridad, algo en lo que él está muy interesado”, y agregó: “Estoy convencido de que la creación de la policía local le permitirá a Córdoba bajar el delito como sucedió en Buenos Aires”.

Por otro lado, el precandidato presidencial afirmó que "la Argentina va a salir adelante y, en ese marco, Córdoba tiene enormes posibilidades de desarrollo en el campo, en la industria automotriz, en la lechera, y con el maní”, para luego concluir: “Con un plan de desarrollo serio, las empresas van a poder exportar mucho más, generando trabajo cordobés”.

Por su parte, De Loredo explicó que la propuesta de traspaso de las fuerzas “es absolutamente realizable, seria y tiene cero costo, porque es una transferencia”, a la vez que confió en que “es algo que se resuelve con una Ley”. Además, le envió un mensaje a la fuerza de seguridad local: “Van a estar mucho mejor cuando nosotros nos hagamos cargo de la policía”.

Consultado por los resultados del escrutinio a nivel provincial, De Loredo dijo: “Llamé a (el gobernador electo) Martín Llaryora para felicitarlo y voy a estar al lado de él para que Córdoba no sea discriminada en los combustibles, en el transporte, en las retenciones, en los aportes a la caja, y para trabajar con el presidente de la argentina, que no tengo duda de que va a ser de Juntos por el Cambio, y favorecerá al gobierno de la provincia”.

Durante las actividades, los acompañaron Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y precandidato a diputado nacional; y Martín Redrado, secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.