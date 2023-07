Elecciones 2023: Larreta enumeró sus tres victorias "contra el kirchnerismo" para volver a cargar contra Bullrich

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambios lanzó un nuevo anuncio de cara a las elecciones. Cuáles son las "victorias" que se adjudicó frente al gobierno nacional.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta lanzó este viernes un nuevo spot de cara a las elecciones 2023, en el que cargó contra su adversaria interna, Patricia Bullrich, pero se jactó de haber "vencido" al kirchnerimo.

"Están los que hablan de coraje para vencer al kirchnerismo y estamos los que lo hicimos", comenzó el jefe de Gobierno porteño, que, al igual que en otros spots, es mostrado con rostro serio a la cámara. La destinataria del mensaje, una vez más, es Bullrich.

Fue así que el spot enumeró como logros de gestión - y a su vez, triunfos en enfrentamientos con el kirchnerismo- a la "apertura de escuelas en pandemia", "juicio de coparticipación" y "tecnología Taser contra el delito".

La primera "victoria" ante el kirchnerismo fue la apertura de escuelas en pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta avanzó con la vuelta a clases antes que otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, y frente al rechazo del Gobierno nacional y los gremios docentes porteños.

En el caso de la Coparticipación, el Jefe de Gobierno impulsó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un reclamo por los puntos que el presidente Alberto Fernández decretó devolverle a la provincia de Buenos Aires en 2020. A fin del año pasado, el máximo tribunal ordenó readecuar los porcentajes de fondos para la capital nacional.

Finalmente, el alcalde capitalino se jactó de avanzar con la utilización de las pistolas Taser por parte de la Policía de la Ciudad. La utilización de armas no letales contó con el rechazo de la entonces ministra de seguridad Sabina Frederic, aunque su sucesor, Aníbal Fernández, adquirió estos elementos.

"Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos", arengó Rodríguez Larreta, para luego pasar al slogan de campaña "hagamos el cambio de nuestras vidas", y publicitar su nombre y el de su compañero de fórmula, Gerardo Morales.

Larreta volvió a la carga contra Bullrich: "Trompadas"

Rodríguez Larreta volvió a distanciarse de Bullrich. El líder del grupo de "las palomas" señaló el jueves que el mensaje "no es a todo o nada", como dice el slogan de su adversaria, sino que "cree en escuchar antes que hablar", una consigna que -según él- "está entrando" en la sociedad.

"No creemos en el 'mátenlos', pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más. Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad. Cuando dijimos 'mátenlos', volvieron y eso no sirve", dijo Larreta durante una recorrida en el barrio porteño de Belgrano.

En contraposición, pidió ir "por la campaña del boca a boca". "Necesitamos sentarnos treinta segundos con quienes no piensan como nosotros, mirarlos a los ojos y explicarles nuestra propuesta. Ahí es donde vamos a hacer la diferencia. Hay que multiplicar el esfuerzo", sostuvo, y agregó que "la Argentina no se arregla a las trompadas" y que el grupo que él representa en la interna "no va a al extremo".

Larreta se expresó así durante un encuentro que tuvo con militantes y vecinos en Belgrano, donde asistió junto al secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Álvaro García Resta, y a la presidenta de la Comuna 13, Florencia Scavino.