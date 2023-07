Elecciones 2023: la emoción de Sergio Massa cuando escuchó los elogios de Cristina Kirchner

El precandidato a Presidente por Unión por la Patria se conmovió luego de que le hicieron escuchar las palabras que la vicepresidenta hizo de su carácter y trabajo.

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria en las elecciones 2023, Sergio Massa, protagonizó un momento emotivo en la televisión cuando le mostraron un video de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, elogiando su carácter. Massa casi entre lágrimas por las palabras de la exmandataria debió parar la entrevista de la emoción.

"Quiero agradecerte Sergio por la fuerza que le pusiste al gasoducto, y por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, no arrugaste, vas para adelante y eso siempre es bueno", fueron las palabras de la exmandataria para el titular del Palacio de Hacienda que Dady Brieva le reprodujo a Massa durante una entrevista en C5N.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras escuchar los elogios de Cristina Kirchner, el funcionario se mostró conmocionado y casi entre lágrimas admitió: "Sí, me emociona", mientras sus ojos se llenaron de lágrimas y debió parar la entrevista para tomar agua y poder continuar con las preguntas.

Luego de respirar profundo, relató por qué le emocionó tanto el discurso de Cristina. "En ese momento, sentía que se nos derretía el Gobierno por la renuncia de Martín (Guzmán), la dificultad económica y la inestabilidad política y en paralelo se daba la acusación a Cristina y mucha movilización en contra del Gobierno. Sentía que el esfuerzo del 2019 para reagruparnos todos, que habíamos empezado en 2017, para volver a poner en agenda las cosas en las que creemos. Veía que se iba desvaneciendo", explicó sobre el momento en el que le ofrecieron ponerse al frente del Ministerio de Economía.

Entonces, Massa explicó cómo llegó a aceptar esa responsabilidad y reveló el sentido patriótico de la decisión: "En ese momento, la gente que me quiere bien como la familia y los afectos, me decían 'no te metas ahora, es muy difícil´ y yo sentí que tenía una responsabilidad patriótica".

Sergio Massa sobre su relación con Cristina

Durante la entrevista con Dady, Sergio Massa contó cómo es su vínculo con Cristina Kirchner y destacó que "habla mucho con Cristina" y que pone "atención a su mirada con su hija, su nieta y sus propios compañeros" porque para él "eso define al ser humano". Y enfatizó: "Tuve la oportunidad de hablar con ella en estos años, la verdad es que alguien que tiene todos los galardones puestos en su traje de guerra, tiene una mirada puesta en el mediano y largo plazo del país sin la cosa egoísta. Eso la describe".

En ese sentido, reconoció que Cristina "lee bien la geopolítica, entiende los conflictos de poder y todo eso lo sabemos porque por eso tiene la centralidad". Y agregó que "hay un costado que tiene que aprovechar más para transmitirle a las futuras generaciones sobre lo que es la patria".