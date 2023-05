Elecciones 2023: la carta de Quirós tras bajar su precandidatura: "Gracias"

Luego de la decisión de que el ministro de Gobierno Jorge Macri sea el único nombre del PRO que compita por la gestión capitalina, el ministro de Salud porteño publicó una carta en la que se expresó sobre el tema.

Luego de que el PRO definiera que el único precandidato a jefe de Gobierno porteño del partido amarillo será el ministro de Gobierno Jorge Macri, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, publicó una carta en el que justificó la decisión de bajar su postulación para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en estas elecciones.

"Confío en el liderazgo de Horacio y en la determinación de Jorge para seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos y los porteños", señaló el ministro de Salud en su misiva.

En ese marco, Quirós explicó: "Como les comunicó Horacio, Jorge tiene en las encuestas tomadas una intención de voto muy consolidada y yo una potencialidad muy auspiciosa. En consecuencia, llegamos a un acuerdo político que nos permitiera cumplir los objetivos del párrafo precedente priorizando la unidad del espacio".

Al final de la carta, el ministro de Salud agradeció a quienes lo respaldaron en su precandidatura, entre ellos, Rodríguez Larreta, la diputada nacional María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, este partido y el PRO. "A todos, sin distinción, los invito a que sigamos construyendo juntos", cerró.

Según opinó, "la mayoría de los porteños" consideran que el partido amarillo "tiene que seguir gobernando la Ciudad y para eso debemos estar representados por un solo candidato". En cuanto a la decisión de declinar su postulación, señaló: "Me ayudó mucho el aliento que me dieron y las recomendaciones de que este proceso no cambie mi esencia".

"Siempre dije que, en estos momentos tan duros de la Argentina, la sociedad se merecía un proceso de elección del precandidato del PRO que sea respetuoso, sin personalismos y sobre todo basado en la expresión mayoritaria de la sociedad a través de los instrumentos que tenemos a la mano, aunque no sean perfectos", expresó.

Y agregó: "Respetar y cuidar a las personas siempre fue y será lo más importante para mí. Ese cuidar incluye la convicción de que el funcionario público está al servicio de la sociedad y siempre es el conjunto el que determina su propio destino. Lo nuestro es escucharlo, entenderlo y facilitar los procesos de cooperación entre la sociedad y sus gobernantes para que ello sea posible".

Quirós fue el último de los precandidatos que contaba con el apoyo de Rodríguez Larreta. Desde el PRO se había acordado que el partido amarillo iba a llevar el nombre del que mejor mida en las encuestas. Finalmente, irá Jorge Macri, que cuenta con el respaldo de su primo el ex presidente Mauricio Macri y la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

De esta manera, Jorge Macri se las verá en las PASO de Juntos por el Cambio con el senador nacional Martín Lousteau (Unión Cívica Radical), el diputado nacional Ricardo López Murphy, el legislador porteño Roberto García Moritán (ambos de Republicanos Unidos) y la diputada nacional Graciela Ocaña (Confianza Pública).