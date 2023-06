Elecciones 2023: la ambulancia de Scioli busca subir a Berni, Guzmán y Nito Artaza

El precandidato a presidente sale a buscar heridos y busca mostrar un mensaje hacia los sectores distanciados del kirchnerismo. Almorzó el domingo con el ex ministro de Economía de Alberto Fernández.

Daniel Scioli sigue adelante con su precandidatura presidencial tras la presión del massismo y luego del fin de semana que lo tuvo como protagonista a Sergio Massa por su discurso en el congreso del Frente Renovador. El ex motonauta salió a buscar heridos e intenta mostrar un mensaje hacia los sectores distanciados del kirchnerismo.

La ambulancia de Scioli apuntó en los últimos días a dos protagonistas de estos cuatro años dentro del Frente de Todos: Sergio Berni y Martín Guzmán. Con el ministro de seguridad bonaerense lleva una relación de 20 años. Ambos se conocieron cuando Berni arribaba en 2003 como viceministro de Desarrollo Social y el Pichichi era vicepresidente de Néstor Kirchner.

Son amigos, tienen una relación, se juntan a comer asiduamente y se viene una reunión próximamente. Si bien hay voces que adelantan que el ministro de PBA será candidato del sciolismo en esta elección, desde ambos lados lo desmienten. "Yo banco a Scioli", repite Berni. El funcionario está a favor de las PASO con los mismos argumentos que Alberto Fernández. "No tiene drama en coincidir en esto con el Presidente, no es necio", afirmaron a El Destape desde su entorno.

En 2021, Berni fue muy crítico de la conducción del Frente de Todos por no haber ido a primarias. Desde su círculo político aseguraron que si llegara a ser candidato después del 24 de junio (día del cierre de listas) podría dedicarse a la campaña full time y tener que dejar su cargo. Pero son cautelosos. "Nosotros estamos hoy con Axel Kicillof, y lo vamos a acompañar adonde esté, sea candidato a gobernador o a presidente". Y confirmaron que si Axel va por la Provincia y Scioli a una PASO, Berni apoyará a ellos dos. El ministro de Seguridad de la Provincia no quiere que sea Massa el candidato único.

Otro nuevo nombre para el sciolismo es el de Guzmán. El Pichichi se juntó a almorzar el domingo con el exministro de Economía de Alberto Fernández en La Ñata, en la casa del candidato a presidente en ese distrito del conurbano bonaerense.

El encuentro generó malestar en el massismo, por la rivalidad del actual ministro de Economía, no solo con Scioli sino también con el ex titular de Hacienda. No es la primera vez que se le cuela Guzmán a Massa. El último antecedente fue en la previa de la bilateral entre Alberto y Joe Biden que se dio en marzo de este año. Guzmán anduvo pululando por los alrededores del hotel donde se alojaba el mandatario argentino en New York. El tigrense arribaría horas después a Washington para unirse a la comitiva nacional.

Este lunes, desde el sector de Scioli y Guzmán negaron que el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires le haya ofrecido una candidatura. "Ellos tienen una buena relación desde la gestión. Trabajaron juntos en apurar el tema del gasoducto y también en las gestiones para asegurar gas en invierno por parte de Brasil. Martin se lleva muy bien con Daniel, desde siempre. Almuerzan, cenan, juegan al paddle y es consultado por Scioli siempre", contaron a este portal desde el equipo del economista, quien hace dos meses lanzó su propia consultora.

Otra sorpresa que tiene guardada Scioli es en la Ciudad de Buenos Aires. Necesita candidato. El precandidato a alcalde porteño del FdT Leandro Santoro no será el candidato de Scioli. Por eso, el ex motonauta ya tiene un señalado: Nito Artaza. Otro radical para la oferta peronista progresista de CABA. El actor, humorista y ex senador correntino de la UCR es el elegido para la PASO en la Ciudad.

La discusión por las PASO

Scioli habló bien temprano en la mañana del lunes para ponerle voz y respuesta al discurso de Massa. El tigrense el sábado en Malvinas Argentino dijo que "someter a una fuerza de gobierno a una división, a una pelea, es confundirle a la gente el rumbo. Se pasean como candidatos sin asumir que el momento de fragilidad nos obliga a también tener unidad a la hora de enfrentar la negociación con el Fondo, la sequía, el sostener el nivel de actividad, el seguir generando empleo, el pelear contra la inflación. Todavía estamos gobernando y tenemos responsabilidades”, enfatizó.

El candidato de 2015 que perdió contra Mauricio Macri y quiere revancha expresó este lunes: “Si me faltan el respeto voy a reaccionar como corresponde”. Scioli lanzó máximas como "ya soy grande para ser el candidato de alguien” y “el candidato de Alberto Fernández es que haya PASO”.

Afirmó el ex motonauta que “nadie tiene más compromiso con la unidad que yo, estuve siempre en el mismo lugar hace 25 años”. Y dio pistas sobre su posible fórmula, en un mensaje a los gobernadores que pidieron lista única: “Tengo claro el perfil del vice, alguien que exprese el carácter federal”, dijo en Radio Nacional Rock. Scioli viene de reunirse y conversar telefónicamente con algunos de los trece gobernadores que lanzaron un comunicado la semana pasada con un discurso similar al de Massa. Ninguno le pidió que se baje.

Cristina Kirchner no va a intervenir para que decline su candidatura ni le va a pedir a Scioli que se baje, según supo El Destape. Una posibilidad es que ni siquiera la Vicepresidenta lo apoye públicamente.

Todo se encamina hacia una PASO con Scioli, Agustín Rossi y Eduardo "Wado" de Pedro, que sería la opción del kirchnerismo. El ministro de Interior está a favor de ir a internas y hoy es el que mejor mide y el que más capta el voto CFK de ellos tres. Quedan 48 horas finales para inscribir las alianzas partidarias. Ahí se sabrá si todos cumplen los avales y pueden competir y si el Frente de Todos se seguirá llamando igual. El sábado 24 cierran las listas y es el pitazo inicial. O el pitazo final, según a quién le toque.