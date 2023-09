Elecciones 2023: Jorge Macri se reunió con Lousteau, pero no hubo foto de unidad

La relación entre los dos rivales en las PASO porteña se mantiene fría. Comando de campaña para contener a Juntos por el Cambio, incógnitas de cara a las generales y las sociedades en la Legislatura porteña.

Casi tres semanas después de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y Martín Lousteau se reunieron por primera vez aunque no hubo foto de unidad. De cara a las generales, el candidato a Jefe de Gobierno porteño comienza a diseñar la nueva campaña y es una incógnita qué rol le otorgará a quien fuera su rival en la interna y a la Unión Cívica Radical (UCR) en su eventual Gabinete de llegar a imponerse en las elecciones 2023.

Los dos dirigentes se reunieron en el edificio de la Jefatura de Gobierno, en la calle Uspallata, luego de una campaña en la previa del 13 de agosto que tuvo denuncias, acusaciones y hasta la renuncia de un precandidato. Si bien no trascendieron detalles de lo que hablaron, El Destape supo que decidieron delegar la estrategia para la segunda parte de la campaña en una mesa conformada por todos los partidos que integran Juntos por el Cambio.

“Fue una buena primera reunión”, contaron a este medio desde el lado del PRO sobre el encuentro privado que tuvieron. Por parte del radicalismo no calificaron el resultado de lo acontecido en la oficina del ministro de Gobierno, aunque destacaron que duró menos de una hora. “Quedaron en conformar una mesa de campaña para coordinar las acciones”, aseguraron desde Uspallata. La misma estaría conformada por los presidentes de cada partido que integra la alianza. Además del PRO y la UCR están la Coalición Cívica, Confianza Pública, Partido Socialista y Republicanos Unidos. También formarían parte de ella los equipos técnicos para desarrollar los temas de campaña.

De las versiones sobre lo que allí se habló, poca impresión quedó de que Lousteau se involucre 100 por ciento en la campaña de quien fuese su contrincante más allá de alguna foto y caminata en el futuro. “Va a haber una buena convivencia. Martín es parte de Juntos por el Cambio e iremos viendo cómo avanza la campaña”, afirmaron.

Después de la derrota en las PASO, Lousteau se tomó unos días de vacaciones con su pareja, la actriz Carla Peterson, y regresó al país el viernes pasado. Durante la semana, el senador estuvo abocado al trabajo en las comisiones donde por estas horas se busca llevar al recinto la modificación de la ley de alquileres entre otros proyectos.

Pero el contacto de Macri con el radicalismo no fue nulo. Se vio con el diputado Emiliano Yacobitti, armador político del economista y presidente del comité radical porteño. En el PRO aseguran que no se les ofreció nada a los radicales. “Es muy temprano para armar el Gabinete. Para qué vamos a pagar antes si todavía no se ganó la elección”, lanzaron.

De las PASO para acá se conocieron dos movimientos. Uno de ellos fue que Macri anunció a Clara Muzzio como la canddiata a vice de Macri. Se trata de la ministra de espacio Público e Higiene porteño. En el gabinete porteño la ponderan como muy trabajadora y de perfil alto. La expectativa del radicalimso era ocupar ese lugar, por lo que ahora habrá que esperar si consiguen algún espacio en el eventual gobierno macrista. "Clara es del PRO, respetada por Mauricio (Macri)", destacaron a este medio.

También se produjo una salida en el equipo larretista: renunció la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore. Había participado del lanzamiento de campaña de Lousteau, quien se impuso a Macri en barrios vulnerables de la Ciudad en donde la cartera de la ahora exfuncionaria tiene incidencia por la gestión diaria. Por ahora descartan otras dimisiones, algo que podría ocurrir después de octubre.

En el equipo de Macri no olvidan que en la campaña se buscó impugnar la precandidatura y, si bien las presentaciones judiciales no vinieron desde el radicalismo, también apuntan a ese espacio de estar detrás de la movida. Tras el cierre de listas, hubo una denuncia impulsada por una candidata radical contra el primer precandidato a legislador de la lista de Macri, Franco Rinaldi, quien terminó renunciando. También acusaciones por campaña sucia a raíz de una pegatina de afiches contra el exintendente de Vicente López y cruces por violar la veda electoral. Muchas acusaciones y deberá correr agua bajo el puente para recomponer vínculos.

La sociedad entre el radicalismo y el PRO en tiempos de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta fue muy estrecha. El jefe de Gobierno abrió su Gabinete y sumó dirigentes de ese partido como el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti. Mismo en la Legislatura el partido amarillo perdió bancas para cederlas a los partidos aliados y mostrar así una forma de gobierno coalicionista. El temor de esos aliados es que ahora se vuelva a pintar de amarilla la gestión.

En la Legislatura, Vamos Juntos tiene 20 bancas actualmente y podría sumar dos más de repetirse los resultados. Otra de las incógnitas de estos días es si ese bloque seguirá funcionando en unidad. Algunos deslizan que La Libertad Avanza, que lleva de candidato a Ramiro Marra, es un potencial aliado de Macri si gana la elección. Los libertarios quedarían con la misma cantidad de legisladores que los radicales, alrededor de ocho.