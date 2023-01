Elecciones 2023: Grindetti se mostró con Bullrich y la definió como la que "mejor representa a Macri"

El intendente de Lanús mantuvo un encuentro con la titular del PRO en la localidad de Sierra de los Padres. "Es quien encarna la verdadera voluntad de cambio en la Argentina", señaló respecto de la ex ministra de Seguridad.

El intendente de Lanús y precandidato a gobernador del PRO, Nestor Grindetti compartió una recorrida este jueves por la localidad de Sierra de los Padres junto a la presidenta del PRO nacional, Patricia Bullrich. La agenda comprende encuentros con vecinos, recorrida por el centro comercial de Virgen de los Pañuelos y una reunión con productores rurales.

"Patricia encarna la verdadera voluntad del cambio en la Argentina", expresó el jefe comunal ante los medios locales. La agenda de Grindetti en Mar del Plata incluye una serie de actividades conjuntas con la titular del PRO y precandidata a presidente. Ambos visitaron Sierra de los Padres y Mar Chiquita y mañana estarán recorriendo el puerto de Mar del Plata junto al intendente local, Guillermo Montenegro.

"Patricia encarna la verdadera voluntad del cambio en la Argentina, es quien mejor representa a Mauricio (Macri, ex presidente), lo que viene no va a ser fácil y requiere de firmeza y voluntad real de transformaciones, el cambio profundo requiere de que todos estemos comprometidos y sepamos que es quizas la ultima oportunidad de que nuestra generación pueda torcer el rumbo de la Argentina y dejar un país mejor, tenemos que tener humildad y la grandeza de saber que las transformaciones van a llevar tiempo y quizás nosotros no veamos los resultados pero si nuestros hijos y nietos", analizó Grindetti.

La agenda de Grindetti continuará con una reunión con productores teatrales para conocer de primera fuente cómo se desarrolla la temporada de verano en la ciudad y luego asistirá a la obra de teatro " Los 39 escalones" en el teatro Tronador.

Macri recibió a Bullrich en el sur y alentó las internas en el PRO

Macri recibió este martes a Bullrich, en su casa de Villa La Angostura y deslizó la posibilidad de habilitar las internas en el partido amarillo, de cara a a las elecciones de 2023.

"Nos encontramos con Patricia en el sur. Charlamos con preocupación sobre la situación general del país, tanto lo que está pasando a partir de las decisiones del gobierno como las consecuencias que tendrán en el futuro inmediato las decisiones que no se están tomando", comentó Macri, quien publicó una foto suya con su esposa, Juliana Awada, Bullrich y su esposo, Guillermo Yanco.

"En ese sentido -continuó- coincidimos en que se necesitarán cambios muy profundos y valientes. Estoy convencido de que los liderazgos que tendrán esa tarea surgirán de la competencia franca, como siempre sucedió en el PRO", cerró el ex mandatario, en una frase que podría interpretarse como una luz verde a una interna en el partido amarillo.